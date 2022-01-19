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أعلنت مؤسس «أرت اوف لانقويج للاستشارات والتعليم» عريب الفوزان عن تدشين مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والاستشارات في اللغة الإنكليزية وذلك للطلبة والاكاديميين والموظفين الراغبين في تحسين مهاراتهم اللغوية والوصول الى أهداف مهنية وحياتية أعلى خلال الفترة المقبلة.

وقالت الفوزان في بيان صحافي، إن الشركة تعمل على توفير البرامج التعليمية المعتمدة، وجعلها في متناول الجميع، وذلك عبر استخدام المنصة الإلكترونية لدورات تعلّم اللغة الانكليزية من خلال فيديوهات مصورة وتسجيلات صوتية وتمارين تفاعلية، كما توفر ترجمة الفيديوهات التعليمية باللغة الإنكليزية.

طرق تدريس حديثة

وأشارت الفوزان الى ان الدّورات تعتمد على طرق تدريسية حديثة وتوجيه المشاركين وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنكليزية، مشددة على حرصها الدائم على توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية تخدم المجتمع المحلي بجميع فئاته. وقالت ان دورات اللغة الإنكليزية سيتم توجيه بعضها لتطوير طلاب المدارس المتوسطة الذين هم على وشك الالتحاق بالمدرسة الثانوية، والتخطيط لمستقبلهم ومهارات

الدراسة لتحقيق النجاح، كما ان دورات طلاب المدارس الثانوية تتميز بالتنوع لايجاد جيل من طلاب الجامعات يتمتع بمستويات مرتفعة من المهارة اللغوية.

تزويد المشاركين بالمهارات

وتعزز الدورات التي تقدمها شركة «أرت اوف لانقويج للاستشارات والتعليم» رسالتها المتمثلة في توفير تعليم رفيع المستوى للغات الأجنبية، يمكن المتعلمين من اكتساب لغة جديدة في سياقها الثقافي.

وذكرت الفوزان ان دورات اللغات التي تقدمها الشركة ستزود المشاركين فيها بالمهارات اللازمة لبدء عملية التواصل، أيا كان السبب وراء تعلم لغة جديدة سواء لأغراض عائلية أو للسفر أو العمل، مشيرة إلى أن هذه الدورات تساعد المتعلمين على إتقان اللغة الانكليزية مع التعرف على الثقافات والتقاليد المرتبطة بها.

