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تستعد الفنانة غادة الزدجالي لعمل جديد في الموسم الرمضاني بعنوان «بيبي» إخراج محمد سمير وتأليف أحمد العوضي، يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما الخليجية منهم: شجون وبشار الشطي غدير السبتي، بدر الشعيبي، فهد الصالح، عبدالله عبدالرضا، مي البلوشي وشيماء سليمان واحمد العوضي وآخرون.

وتشارك ايضا غادة في مسلسل «نساء قلن لا» الذي يعرض حاليا. وينتمي إلى نوعية الاعمال الدرامية الاجتماعية التي تتناول الكثير من القضايا الاجتماعية والاسرية والزوجية في شكل درامي خفيف ويتكون المسلسل من حلقات منفصلة متصلة وفي كل حلقة قصة مختلفة وفكرة جديدة ويناقش اكثر من قضية اسرية بين الازواج والابناء وغيرها في اطار حبكة درامية شائقة.

يضم العمل نخبة من النجوم ابرزهم: عبد الرحمن العقل ومحمد جابر وعبد الله المسلم ومرام البلوشي واحلام حسن وغيرهم.

