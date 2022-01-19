النهار Plus

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة «شاهد» على موقع «انستغرام»، البوسترات الرسمية لمسلسل «الجسر» بطولة عمرو سعد ونيللي كريم. وأرفقت الصفحة البوسترات بتعليق قالت فيه: «الأمل الوحيد في النجاة عن طريق الجسر لكن الأمان تمنه غالي الجسر من أعمال شاهد الأصلية». وأرفقت الصفحة البوسترات بتعليق قالت فيه: «الأمل الوحيد في النجاة عن طريق الجسر لكن الأمان تمنه غالي #الجسر من أعمال شاهد الأصلية 18 يناير».

وتظهر نيللى كريم خلال المسلسل فى دور زعيمة مستعمرة تستولي على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض. ومسلسل «الجسر» من بطولة عمرو سعد، ونيللي كريم، ومحمد علاء، وخالد كمال، وسارة الشامي، ومها نصار، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج بيتر ميمي.

