النهار Plus

تعاقدت الفنانة أروى جودة رسميًا على المشاركة في بطولة العمل الدرامي «جزيرة غمام»، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2022.

ويدور مسلسل «جزيرة غمام» في أجواء تاريخية كلاسيكية مميزة، حيث يتناول المسلسل أحداث حقبة العشرينيات، وأحداثاً اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

ويتم العمل حاليا على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.

«ومسلسل جزيرة غمام» من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين وروبي وأروى جودة، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

