النهار Plus

«الكوميديا».. اللون الفني الذي برزت فيه موهبة الفنانة المصرية نشوى مصطفى، غير أنها، ورغم أعمالها الفنية المتعددة في هذا اللون، ونجاحها في إحراز مكانة كبيرة بين نجوم «الضحك في مصر»، ترى أنها «فنانة شاملة»، مستندة في رأيها هذا إلى مجموعة من الأدوار التي سبقت وجسدتها في بداية مسيرتها الفنية.

«نشوى» التي التقتها «النهار»، لم تتحدث فقط عن تصنيفها الفني، لكن الحوار امتد إلى منطقة «تقديم البرامج»، التجربة التي تخوضها «نشوى» حاليًا ببرنامج «بنت البلد»، غير أن المتابع لخطوات «نشوى» في هذا المجال، يكتشف أنها «مقدمة برامج» منذ أكثر من 15 عامًا.

الفنانة الكوميدية الشهيرة، تحدثت أيضا عن مستجدات مسلسل «خالد بن الوليد»، وموقفها من الدراما الخليجية التي شاركت في أكثر من عمل تحت رايتها، كما كشفت مصير الجزء الثالث من مسلسلها «أنا وبابا وماما»، وعلاقتها بالممثل محمد رمضان، الذي سبق وأن قدما سويًا «سيت كوم» تحت اسم «الشركة».. وكان الحوار التالي:

كيف تقيمين تجربتك في تقديم البرامج، وهل اتجاهك لخوض هذه التجربة يعني اعتزالك التمثيل؟

لا.. لم أعتزل التمثيل وأقدم برامج منذ أكثر من 15 عاماً، وأول برنامج قدمته كان «نجومنا في اليابان»، هذا إلى جانب تقديمي مجموعة برامج متنوعة، وحاليًا أقدم برنامج «بنت البلد»، وكل البرامج التي قدمتها متنوعة وليست بقالب واحد، لكنى أفضل أن يكون معظمها يتناول قضايا تخص الأسرة العربية ،وتجربة تقديم البرامج بالنسبة لي ناجحة.

صراحة.. هل اتجاهك لتقديم البرامج هدفه «التواجد»؟

حتى لو كان تقديمي لبرنامج من أجل التواجد فلا أرى مشكلة في ذلك، لأنه هناك قنوات تطلبني لتقديم البرامج، فهذا يعني أنى سأضيف للبرنامج والقناة الذي تجذب المعلنين، هذا إلى جانب أن تقديم البرامج هو هواية والأساس التمثيل.

بالعودة إلى التمثيل.. هل من المقرر استكمال تصوير مسلسل «خالد بن الوليد»؟

كل ما أعرفه هو أن الشركة المنتجة عرضت عليّ المشاركة في المسلسل ولم تصلني الحلقات كاملة، وكل ما أعرفه عن المسلسل ما قرأته في الأخبار مثل أي شخص عادي، ولا أعرف تفاصيل أكثر، حتى دوري في المسلسل غير مسموح بالتحدث فيه، لكنى رحبت كثيرا بالعمل لأننا في حاجة لتقديم أعمال تاريخية ودينية وهى تجربة ليست جديدة عليّ.

الشخصية التي يدور حولها المسلسل سبق وقدمت في أكثر من عمل.. ما الجديد الذي يمكن أن يناقشه أو يقدمه العمل؟

بالفعل.. سبق وقدمت شخصية خالد بن الوليد في الدراما السورية والخليجية والكويتية، وقدمت في السينما في الأربعينيات، ولا أرى أي مانع من تقديمها مرات أخرى، فشخصية خالد بن الوليد ثرية دراميًا ومليئة بالتفاصيل، فهو قائد لم يخسر معركة.

هذا العمل سيشهد عودتك للدراما بعد غياب سنوات عدة، فما سبب الغياب؟

ابتعدت عن التمثيل في الدراما المصرية منذ سنوات بسبب عدم وجود نص أو دور يناسبني أو يناسب تاريخي، منذ سنوات كنت أقبل أي دور يعرض عليّ حتى لو كان غير مناسب إما للتواجد أو الحاجة المادية، وكنت أخشى الاعتذار عن عدم تقديم أي عمل، وفى رمضان الماضي عرض على المشاركة في أكثر من عمل ورفضت ولم أندم لأنه بعد عرضها وجدت أن قراري كان صحيحاً، أما الآن وبعد هذه السنوات من حقي أختار ما يناسبني.

النجاح الذي حققه مسلسل «أنا وماما وبابا» ألم يكن دافعًا لتقديم جزء ثالث له؟

من ناحيتي لا أميل إلى فكرة العمل على أجزاء، ومسلسل «أنا وماما وبابا» تم تصوير الجزأين معا في نفس الديكور، ولا يوجد جزء ثالث ،وأنا ضد فكرة وجود أكثر من جزء لأن العمل يبدأ قوى في الأول ثم تجد أن الأجزاء الأخرى لم تكن بنفس القوة، وأرجح أن نتجه لفكرة المسلسلات القصيرة التي لا تزيد عن 15 حلقة، أو أقل، مثلما يحدث على المنصات الإلكترونية، فالمشاهد أصبح يمل سريعا وهذا يتوقف على طبيعة الموضوع.

«البشارة» أحدث تجاربك الخليجية.. ما الذي أضافه هذا العمل إليكِ؟

أشارك في الدراما الخليجية منذ عام 2003 وكان في مسلسل «عمارة الأسرار » وكان معي نجوم من دول عربية أخرى، ومن مصر كان يشاركني الفنان محمد رياض ونورهان وكان إخراج محمد النقلي، ولى جمهور كبير في الخليج وأصدقاء كذلك، والفنانون المصريون يتمتعون بمكانه خاصة في الخليج، كما إنني أتعامل مع مخرجين خليجيين بتكنيك مختلف وأسلوب جديد وهذا أضاف ليّ خبرات، وكل الأدوار التي قدمتها لشخصية مصرية.

سيت كوم «الشركة» شهد تعاونًا بينك والفنان محمد رمضان.. كيف كان التعامل مع «رمضان»؟

المسلسل إنتاج عام 2011 إنتاج أردني وتم تصويره في القاهرة، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية للمنتج دكتور معن الذي قام بدور صاحب الشركة في المسلسل، أما فيما يخص الفنان محمد رمضان، فكان مجتهد وشاطر وكان شديد الاجتهاد وكوميديان هائل.

بصراحة.. هل كنت تفضلين أن تكوني فنانة شاملة أم تصنيفك كممثلة كوميدية كان الأنسب لك؟

بالعكس التصنيف لم يكن منصف لي، لأنني فنانة شاملة، رغم تخرجي في كلية تجارة عين شمس إلا إنني درست في معهد التمثيل أربع سنوات، وأول عمل قدمته كان تراجيدياً وشاركت في مسلسل «بوابة الحلواني»، وقدمت الكوميديا في مسلسل «خالتي صفية والدير» وشاركت مع عمالقة الدراما المصرية، والفن مسؤولية جماعية المخرج والمنتج لا بد أن يرى الفنان بشكل مختلف وعدم وضعه في قالب واحد، وفى فترة طويلة لم يكن لدي رفاهية الاختيار أما الآن أستطيع أن أرفض.

بعد تقديمك أغنية في حفل زواج أبنائك.. هل يمكن أن تتجهين إلى الغناء؟

الأغاني حققت مشاهدات كبيرة بالملايين، لكنى لم أكن سباقة في ذلك واستعنت بخبرة من قدموا من قبل أغاني في أفراح أسرهم، والحقيقة أنني لم أفكر بعدها في الغناء لأن صوتي «وحش» وكان هدفي فقط أن أفرح مع أبنائي، لكن لو هناك عمل درامي تطلب أن أغنى فيه فلن أرفض ذلك، وهناك غيري من الزملاء قاموا بذلك في أعمالهم.

