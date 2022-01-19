النهار Plus

«رقص خلال رحلة مدرسية.. إيقاف عن العمل.. طلاق.. اعتذار وعودة للعمل».. أربع مراحل مرت بها معلمة مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، التي ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تؤدي «وصلة رقص» خلال مشاركتها في رحلة مدرسية على متن إحدى المراكب النيلية، وسرعان ما تحولت المعلمة «آية يوسف» إلى «تريند» على مواقع «سوشيال ميديا»، ما بين رافض لتصرفها، وآخر يرى أن الشخص الذي صور الفيديو انتهك خصوصيتها، وتباينت ردود الأفعال ما بين الإيقاف عن العمل، وانفصالها عن زوجها، وأخيرًا تقديمها اعتذاراً عن الفيديو بعد قرار وزارة التربية والتعليم بعودتها إلى عملها.

اعتذار «معلمة المنصورة» لم يمنع الفنانة لوسي من التعقيب على أزمة «فيديو الرقص»، حيث قالت في تصريحات لـ «النهار»: «لا أرى فيها مشكلة أو أزمة طالما خارج أسوار المدرسة، والرقص مش عيب ولا قلة أدب، خصوصا حينما يكون في أجواء تسمح بذلك، والمعلمة كانت تتواجد في رحلة بين زملائها وفيها أجواء الهزار والضحك بين مجموعة من الأصدقاء فأين الأزمة؟».

وأضافت الفنانة الاستعراضية الشهيرة: «هذا ليس معناه أن يصدر قرار بإيقافها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق ومطالبتها بتقديم استقالتها، وطالما أنه لا توجد إساءة من جانبها، فأرى أن ما حدث معها تعسف كبير».

وتابعت: «وهي لو معزومة في فرح هي أو زملاؤها ورقصت كان هيحصل مشكلة، والموضوع في النهاية حرية شخصية، وهي لم ترقص في الفصل أو أثناء تأديتها لمهام وظيفتها التي شهد لها الجميع بمهارتها فيها».

«لوسي» أشارت أيضا إلى أنه من غير الصحيح التعميم باتهام المجتمع بأنه السبب وراء «أزمة المعلمة»، وقالت: «هناك مجموعات صغيرة هي التي لا يشغلها شيء سوى مراقبة الناس والتعليق على تصرفاتهم».

يشار هنا إلى أنه بعد مرور أيام على الواقعة قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، عودة معلمة المنصورة آية يوسف، وصاحبة فيديو الرقص المتداول، إلى عملها مرة أخرى، وذلك داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وقال «شوقي» إن «قرار عودة معلمة المنصورة إلى مباشرة عملها مرة أخرى، يخص الوزارة فقط، ولا توجد صلة لأي جهة دخل بقراراتنا الداخلية من قريب أو بعيد».

وفي أول ظهور لها بعد عودتها إلى العمل، قالت معلمة المنصورة، آية يوسف، إن «كل الناس رقصت في الرحلة لكن تم استهدافي وكنت هانتحر من كلام الناس».

وأكدت أن «الموضوع أصابها بأزمة نفسية، وهناك قنوات كانت تريد استغلال الموقف لصالحها، وأنا أهم شيء عندي بلدي، وأرجو من الناس التوقف عن الحديث في الموضوع منعًا لأذية أولادي».

وتابعت: «أنا واحدة مدرسة وعارفة كوني مدرسة وعارفة معنى ده كويس، بنلعب ونتسابق وننط الحبل مش أنا لوحدي، كنا 200 شخص هل أنا بس اللي رقصت؟!، ده معناه أن ده استهداف، أنا غلطت إن بعبر بحريتي وخدت درس قاسي جدا، أنا مذاكرتش لأولادي ولا أي حاجة من وقت اللي حصل وأنا ضهرهم.

وأنا قوتهم وكنت محتاجة حد يقف جمبي، أنا غلطانة وده درس وعمري ما هعمل كدة ونفسي كل الناس تسكت، عندي أهل وأم وأخوات وبيت انتو مش بتجرحوا فيا لوحدي بتجرحوا في عائلة كاملة».

اختتمت حديثها بقولها: «أنا عارفة إن ربنا شال ستره عليا للحظة بس مش معنى كده إني خلاص هخش النار، وإن شاء الله هصلح من نفسي، ومش هاخد حريتي برة البيت تاني، أنا معلمة وهفضل وقورة، وشكرا لوزارة التربية والتعليم على قرارها وعودتي للعمل، أكيد هما شافوا سلوكي داخل المدرسة».

