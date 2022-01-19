النهار Plus

وجهت كل من الفنانة ايمي سمير غانم ودنيا سمير غانم رسالة لوالدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي تحل ذكرى ميلادها أول من أمس الاثنين، 17 يناير.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت «الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخليني مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي أنت وبابي على خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زي ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي». كما نشرت إيمي صورة عبر حسابها على إنستجرام، هي ووالدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز وأختها دنيا سمير غانم، وعلقت على الصورة: «كل سنة وانتي طيبة يا مامي يا أحلى ذكرى في حياتي، يارب في الجنة ونعيمها وأشوفك هناك انتي وبابي حبيبي يارب، ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا».

