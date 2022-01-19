النهار Plus

اجتازت الحَكَمَة الدولية الفلسطينية هبة سعدية اختبار اللياقة البدنية للمشاركة في بطولة أمم آسيا للسيدات التي تستضيفها الهند خلال الفترة من 20 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل مشاركة 12 منتخبا و39 حكما، باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» للمرة الأولى.

وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالي للتحكيم الفلسطيني الممثل العربي الوحيد في البطولة، بعد أن شاركت في إدارة مباريات النسخة الماضية التي أقيمت في ماليزيا العام 2018.

هبة فتاة فلسطينية، أخذت على عاتقها رفع اسم فلسطين عاليا في المحافل الدولية، فكان لها ما أرادت، بتعاون وتكاتف أفراد الأسرة الرياضية، وعلى رأسهم اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي وفر لها كل ما يلزم من أجل تحقيق النجاح.

وفي لقاء مع الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الفلسطيني تحدثت هبة عن بدايتها مع التحكيم، قائلة: «في عام 2008 حصلت على دبلوم التربية الرياضية من دمشق، وعملت فيها كمدرّسة تربية رياضية لمدة 5 سنوات، انتسبت للتحكيم عام 2009 في الاتحاد السوري لكرة القدم، بدأت مشواري حَكَماً رابعاً في مستويات الأشبال والناشئين بهدف التعرف أكثر على الأجواء، واعتياد الآخرين على وجود العنصر النسوي في مباريات كرة القدم».

وأضافت: «إن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لي، فاتجهت لمباريات الأحياء الشعبية التي تقام صيفاً بشكل شبه يومي، في عدة أحياء من مدينة دمشق وريفها، متحديةً جميع العقبات التي كانت في الطريق، حيث كنت أول فتاة تقوم بتلك الخطوة في أحياء شعبية وسط استغراب وذهول الجميع».

وقالت: «قمت بتحكيم أكثر من 150 مباراة في تلك الأحياء حيث كانت نقطة الانطلاق في التدريب الذاتي، وفي الفترة ذاتها بدأت بالمشاركة بتحكيم مباريات في دوري الأشبال والناشئين كحكم مساعد، وبعدها بدوري الشباب، إضافة لحضور الدورات التحكمية في الاتحاد السوري والتدريبات العملية الأسبوعية للجنة حكام دمشق».

وأشارت إلى أنه «في عام 2013، انتقلنا الى ماليزيا حيث عملت هناك مدرّسة تربية رياضية وانتسبت إلى الاتحاد الماليزي لكرة القدم، وقمت بإجراء اختبار لياقة بدنية وحضور دورة تحكيم لسيدات ماليزيا، وتم تكليفي بمباريات في دوري المدارس التي تم فيها مشاهدتي وتقييمي من قِبَل مقيمين عدة، وبذلك أتيحت لي الفرصة بتحكيم المستويات كافة في العاصمة الماليزية كوالالمبور « سيدات - رجال أولى» كما تم تكليفي بتحكيم نهائي بطولة سيدات ماليزيا، فكان ذلك شرف لي بأن يتم اختياري للمشاركة بتحكيم نهائي سيدات ماليزيا من بين حكام ماليزيات إناث عدة».

وتضيف: «في نهاية عام 2015 انتقلت إلى السويد، وبسبب صعوية انتسابي للتحكيم في المدينة التي أسكن بها، اضطررت لتغيير المدينة والمحاولة مجدداً، وبعد محاولات عدة انتسبت للاتحاد السويدي لكرة القدم في بداية عام 2017».

وتروي «بعدها حضرت دورة للحكام وخضعت لاختبارات اللياقة البدنية، وبعد مشاهدة عدّة مقيمين لأدائي، تم تكليفي بمجموعة من المباريات، بما يزيد عن 45 مباراة خلال الموسم، كما تم اختياري لتحكيم نهائي بطولة (آروس) التي تقام سنويا لأقل من 17 سنة، علماً ان الدوري السويدي يبدأ في آذار وينتهي في تشرين الاول. سنة 2018 تم ترقية درجتي التحكمية بالاتحاد السويدي لأصبح حكم ساحة لدوري الدرجة الاولى، وحكم مساعد بدوري النخبة».

وشاركت سعدية في العام 2017 بنهائي كأس آسيا للسيدات تحت 16 عاماً في تايلاند بثلاث مباريات بدوري المجموعات ومباراة النصف نهائي بين كوريا واليابان 2018 كما شاركت بكأس آسيا للسيدات في الاردن بمباراتين في دوري المجموعات، وفي المباراة النهائية بين استراليا واليابان حكم احتياط.

وفي العام 2018، اختيرت للمشاركة في البطولة الاسيوية التي استضافتها ماليزيا بعد ترشيحها من قِبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم واجتياز الاختبارات المطلوبة لذلك، وشاركت في 4 مباريات جمعت (الصين – هونغ كونغ )، (فيتنام – تايلاند) في دوري المجموعات، ومباراة (الصين – تايلاند) في مباراة ربع النهائي، كما أوكلت لها المشاركة في قيادة المباراة النهائية التي جمعت اليابان والصين.

وعن شعورها بما حققته تقول سعدية: «إحساس عال بالمسؤولية حيث انها المباراة الختامية للالعاب الاسيوية ويحضرها مسؤولو اللجان الاولمبية في القارة الاسيوية، ولكي أكون عند حسن ظن الذين اختاروني لهذه المباراة وتقديم صورة طيبة عن التحكيم العربي عامة والفلسطيني بصورة خاصة».

كما اختيرت الحكمة المساعدة الدولية ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات بطولة الأندية النسوية الآسيوية 2021، التي استضافتها مدينة العقبة بالأردن، خلال الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الماضي.

وشاركت سعدية في تحكيم مباريات بطولة كأس العرب للسيدات التي أقيمت خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 9 سبتمبر الماضي في مصر، قبل أن تشارك في تحكيم مباريات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2022 من خلال المجموعة الأولى التي أقيمت مبارياتها في البحرين خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الماضي.

وتعتبر سعدية من حكام النخبة على المستوى الآسيوي، واختيرت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن القائمة الموسعة والمؤلفة من 156 حكم ساحة وحكما مساعدا، والتي تم اختيارها من أصل 750 حكما من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن استعداداته لاختيار قائمة الحكام النهائية التي ستقود مباريات كأس العالم للسيدات 2023 في استراليا ونيوزيلاندا.

