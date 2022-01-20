الخروج الأميركي.. وعودة المشروع العربي

آراء

تماما مثلما هي العادة، نبحث دائما عن بديل يدير لنا شؤوننا وشجوننا، يقود أمتنا، وننقاد إليه، يأمرنا، وعلينا السمع والطاعة.

مثلما هو ديدننا، نبحث دائما عن «صاحب عمل» وندعي أنه شريك، عن قدوة عملاقة وكأننا نفتقر إلى القدوة والإمامة والرسالة والنبي.

الولايات المتحدة الأميركية تبحث خروجا مباغتا من «الشرق الأوسط»، انكماشا أو اهتداء بما يفرضه عليها تراجع «الامبراطورية»، وإخلاء مستعمراتها وإجلاء رعاياها، أو اقتداء بما فعله البريطانيون عندما نزحوا نزوحا مرتبكا من مستعمراتهم في الهند وآسيا وأفريقيا وما خفي كان أعظم.

المشكلة ليست في الخروج الأميركي المفاجئ، أو في الانهيار الامبراطوري المهمين، إنما فينا نحن، نحن الذين اعتدنا التبعية منذ أكثر من نصف قرن، كيف يتسنى لنا الفكاك من هذه الهيمنة يا ترى؟ كيف نعتمد على أنفسنا ونحن لم ننعم بالاستقلال الحق طوال نصف القرن المأسوف على زماننا فيه؟ كيف نقود أمتنا ولا يوجد لدينا مشروع قومي نسعى إليه، أو فكرة وطنية شاملة جامعة لكي نتشبث بها، ولا حتى أُسوة حسنة يمكن التعويل عليها من بني جلدتنا الذين فقدوا إرادتهم في زحمة من أحداث زمنية هائلة؟

البعض ينبري ويبشر بأن يستبدل بالأميركان الصينيين، وآخر يعول على أوروبا العجوز أو على روسيا المتراجعة، والبعض الآخر يتحدث عن تبعية مفروضة من مشاريع إيرانية لها صفة التواجد المباشر أو بالوكالة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، أو تركيا التي لها صفة المشروع المباشر مكانيا في كل من كردستان العراق وسوريا الجريحة وليبيا المغلوب على قبائلها، والمقسومة على نفسها.

ثم تأتي إسرائيل بمشروعها المهيمن بقوة الذراع، وبالسلام الواهي، وعلاقاتها المشوبة بالحذر، وأطماعها في السيطرة والاستحواذ، والضرب بيد من حديد.

أين نحن من هذا كله؟ امبراطورية تعود إلى أدراجها بسلاسة ورأس مطأطئة، وأخرى تسعى للإحلال والاستبدال ولكن بحذر رصين معهود، وتردد أسيوي مشروع.

دول الجوار الذين يمتلكون مشاريع لها صفة الوجود الفعلي في المنطقة والسيطرة الكامنة داخل الحدود، أو صميم المعتقد، أو تلك القوة المفرطة التي يهدد بها الصهاينة كائناً من كان، جميعها اعتبارات على أرض الإقليم، وجميعها هزات مكانية تطال كل مكان تقريبا في محيطنا العربي المأسوف على أحواله، وأمواله ومصائره.

رغم ذلك لم يأخذ المشروع العربي نصيبه من التواجد، ولا التخلق، ولا الإشارة من بعيد.

في الماضي تحدثت أنا شخصيا عن ذلك المشروع وقلت ان هناك دولا عربية تبدأ في إعادة حساباتها بعد الخروج الأميركي الكبير من المنطقة، هل تذهب إلى أحضان الصين؟ أم لا يحك جلدك مثل ظفرك؟ هل تستسلم لمشاريع دول الجوار المهيمنة؟ أم تقاوم بمشروع عربي يقوم على المواطنة الحقة واستلهام القوى الجماعية التي تعتمد المصالح المشتركة آلية للدفاع المشروع عن النفس؟ ومن ثم استجلاء الميراث العروبي في حركة دؤوبة دبلوماسية أو فكرية أو اقتصادية أو حتى سياسية نعيد بها قوتها، ونرفعها من أدنى مستوى تحت البحر، إلى أعلى قمة فوق الأرض؟

بادئ ذي بدء دعونا نعترف بأننا مازلنا مفككين، مقسومين على أنفسنا عشرات الأقسام والفئات والطوائف والنعرات، لا توجد قوانين تجمعنا، ولا هدف مشترك يرأف بحالنا، ولا وصفات جاهزة تجربها الناس بعد أن تجربها الحكومات.

الضمان الوحيد لاستقرار واستقلال الأمة هو مشروع محدد الملامح والأهداف والأولويات، مشروع لا يغض الطرف عن المصالح الإقليمية لحساب المصالح القُطرية أو العكس، مشروع يكون مفصله المتحرك هو الارتقاء بالتعليم، والاستنجاد بالتقنية والمعرفة الحديثة، والاستفادة بما انتهى إليه العالم من مشاريع حضارية قادرة، وتحركات فورية مباغتة.

أمتنا بشعبها العريق لن تنتهي مثلما يبشر المتشائمون في وجوهنا، أمتنا جاهزة للانطلاق، وإطلاق مخزونها التاريخي ليحلق بنا نحو عنان السماء، شعوبنا مستعدة لأن تقف خلف قياداتها بشرط أن يكون توارد الخواطر سابقا للتجهيز والإعداد بين أطراف المعادلة الإقليمية وبعضها البعض، ثبات في الأولويات، عدالة في التوزيع، وتحديدا للأدوار بدءا من قضية الشرق الأوسط المحورية وانتهاء بالدول التي دخلت تحت الرخاوة الوطنية والهشاشة القومية والهيمنة الإقليمية، والأخرى التي تعاني من خلايا نائمة، وأخرى مستيقظة وأخيرة على المحك.

بلادنا تحت الاختبار السريع، حيث لا وقت للانتقاد، ولا وقت للاسترخاء، ولا وقت للاستشفاء، والله الموفق والمستعان.

