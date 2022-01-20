«القضية المتشابهة للمأساة الأليمة لشعبي أذربيجان والكويت»

آراء

الذكرى السنوية الـ 32 لعدوان النظام السوفييتي السابق على جمهورية أذربيجان وإحياء ذكرى شهداء مأساة

الـ 20 من يناير لعام 1990

في بادئ الأمر أود أن أتقدم بخالص العزاء لدولة الكويت حكومة وشعبا وإلى عائلات شهداء الكويت الأبرار أثناء الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة دولة الكويت وتم تشييعهم أخيراً، وبهذه المناسبة فإن الشهداء هم مصدر فخر في بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة، سائلين المولى -عز وجل- أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم والشعب الكويتي الكريم جميل الصبر والسلوان، وعظم الله أجركم يا أهل الكويت.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يعيش الشعب الأذربيجاني الذكرى الأليمة لمأساة الـ 20 من يناير عام 1990 التي ارتكبت بحق الشعب الأذربيجاني على أيدي جنود وقوات نظام الاتحاد السوفييتي السابق، لقد طبعت هذه الذكرى الأليمة في ذاكرة الشعب الأذربيجاني وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل لما تمثلته من اعتداء وعدوان سافر في حق شعب أذربيجان في الحياة وانتهاك صارخ لحضارة وتاريخ هذا الشعب العريق دون أي مبرر لمثل هذا العدوان.

لقد هب الشعب الأذربيجاني كنتيجة طبيعية للأحداث السياسية في تلك المرحلة الزمنية لمقاومتها عن طريق تنظيم المظاهرات الحاشدة، والتجمعات الجماهيرية السلمية التي تعبر عن رفض واستنكار سياسة النظام السوفييتي السابق، حيث شكلت هذه المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة نواة للحركة التحررية لجمهورية أذربيجان.

وقد تمثل رد الفعل السوفييتي باستخدام القوة المفرطة ضد الشعب الأذربيجاني الأعزل دون مبرر، وفي ليلة التاسع عشر من يناير عام 1990 اجتاحت القوات السوفييتية الخاصة عاصمة أذربيجان باكو والعديد من المدن الأذربيجانية الأخرى مستخدمة أحدث الأسلحة المتطورة في ذلك الوقت حيث وجه الجنود السوفييت نيران أسلحتهم الفتاكة نحو الشعب الأذربيجاني في كل اتجاه وقد سقط المئات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح، ولقد مر الليل بطيئا وخيم عليه الموت والدمار والخراب والقتل والدمار حتى انبلج الصباح فكانت حصيلة هذه الليلة مقتل 134 من السكان الأبرياء المسالمين الذين جرفت جثثهم الدبابات في الشوارع، وإصابة عدد 700 من النساء والأطفال، وتدمير وحرق 200 منزلا، واعتقال 800 شخص بطريقة غير قانونية.

في تلك الأثناء طلب حيدر علييف الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني في مقر ممثلية أذربيجان الواقعة في موسكو عقب حدوث المأساة الدموية التي ارتكبها الجيش السوفييتي عقاب منظمي ومنفذي هذه الجريمة المرتكبة ضد الشعب الاذربيجاني الاعزل.

لابد من التأكيد هنا أن هذا العدوان قد مثل بطبيعته الشرسة انتهاكا فاضحا لجميع القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن سيادة واستقلال الدول، بل أنه كان بمثابة اعتداء سافر على الكرامة والسيادة الوطنية للشعب الأذربيجاني، فقد طال هذا العدوان كل شيء في البلاد وعاث المعتدون السوفييت فسادا وتخريبا ولقد دنسوا ودمروا المساجد والرموز الإسلامية التاريخية والكثير من المعالم الحضارية التي تبرز عظمة وتاريخ الشعب الأذربيجاني العريق.

ولا شك أن عدوان الـ 20 من يناير 1990 وما تبعه من أحداث مأساوية قد شكل نواة للتحرير الوطنية الأذربيجانية ولم تضعف إرادة الشعب الأذربيجاني في نيل سيادته واستقلاله. ورغم المعاناة والتضحيات الجسيمة فقد تعاضدت وتكاتفت كل شرائح وفئات المجتمع الأذربيجاني في مقاومة ورفض الاحتلال السوفييتي ودفعت إلى الأمام عملية التحرير الوطنية التي تكللت بنيل أذربيجان استقلالها عام 1991.

سوف تبقى ذكرى مأساة الـ 20 من يناير عام 1990 محفورة في الذاكرة الجماعية للشعب الأذربيجاني ومحفزا لتخليد ذكرى الشهداء الأبرار الذين سقطوا على أيدي القوات السوفييتية. وسوف تبقى هذه التضحيات نبراسا يستضاء به في سعي الشعوب لنيل حريتها واستقلالها واسترداد حقوقها المغتصبة.

