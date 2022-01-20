وزير الدفاع.. نجح.. يستحق الثقة

آراء

تابعت واستمعت جيدا للاستجواب المقدم الى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وبرأيي المتواضع كانت ردود الوزير مقنعة وتعاون مع الاستجواب حسب اللائحة والدستور وقبل بصعود المنصة بالرغم من أن بعض محاور الاستجواب لم تكن دستورية، كما أنه فند كل محاور الاستجواب.

كلنا يعلم ومقتنع أن الاستجواب حق اصيل للنائب ولا ينازعه احد عليه، وهو اداة رقابية يستخدمها النائب في حال رصده وتأكده من وجود اي خلل يقع به أي وزير. ونحن لسنا على معرفة شخصية برئيس الوزراء وزير الدفاع ولم ألتقه شخصيا ابدا وليست لدي اي مصالح معه أو مع أي وزير، ولكن الأمانة المهنية تفرض علي ان اذكر ما أراه واقتنع به.

فوزير الدفاع مميز في ادائه بوزارته رغم حداثته ونجح في ملف التعامل مع «كورونا» كرئيس للجنة كورونا، والرجل متعاون جدا مع أغلب أعضاء مجلس الامة ودمث الخلق وراقٍ في تعامله وانسان اجتماعي مع الجميع، وأرى أنه ظلم في هذا الاستجواب، فمعظم محاور الاستجواب وبعض التجاوزات لم تكن في عهده وانه تعامل معها بكل مصداقية وصدق وأحال بعضها إلى القضاء و«نزاهة» اما ان يحمل الرجل ببعض الامور لم تكن في عهده فهذا لا يرضي الله ولاعباده.

وزير الدفاع من افضل الوزراء اداء رغم حداثته بالعمل الحكومي ونجح في اغلب الملفات التي واجهته أما استجوابه وبهذا التوقيت يثير علامات استفهام كثيرة، فلماذا يريدون ابعاد اي وزير يعمل بكل جهد واخلاص ويتم استجوابه بالرغم من أن هناك وزراء يستحقون ان يستجوبوا لسوء ادائهم؟

أطالب نواب الامة بأن يضعوا النقاط على الحروف وألا يتأثروا بما سيقال بالاعلام او بالضغط الشعبي فوزير الدفاع من الشباب الطموح الذي ينتظر منه الكثير ولديه الكثير لخدمة الكويت واهلها في اي منصب يتقلده، فالوزير نجح في تفنيد محاور الاستجواب واحترم الدستور وصعد المنصة دون طلب تحويل استجوابه او تأجيله، ولهذا أطالب النواب ان يضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم.

بالختام ادعو الله ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها وان يزيل عنا وعن العالم هذا الوباء.

