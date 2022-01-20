السعودية: الحوثيون اختاروا الإرهاب والدمار

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن ميليشيا الحوثيين اختارت الارهاب والدمار في حين دعت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة مجلس الأمن، الثلاثاء إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع.

وقال وزير الدفاع السعودي ان ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران «تروج لوعود كاذبة متكررة لخداع اليمنيين بغرض تجنيدهم في حرب مهلكة». واعتبر الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر أنه على حكماء اليمن نبذ أكاذيب الحوثي والمحافظة على أبنائهم من عبث الميليشيات. كما أكد سعي السعودية لأن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالاستقرار. وكتب الأمير خالد بن سلمان «تسعى المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني؛ ونؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه». وأضاف في تغريدة ثانية «وعود كاذبة وأوهام متكررة تروجها المليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث المليشيات الإرهابية». في غضون ذلك دعت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، الثلاثاء، إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع. وقالت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة إن «هذا التصعيد غير القانوني والمقلق خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا».

وأضافت «ندعو مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنت في تجاهل تام للقانون الدولي».

وفي واشنطن شجب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الهجوم الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الإمارات وأعلن التزام الولايات المتحدة بأمنها وتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها. وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي إن الولايات المتحدة لديها شراكة متينة مع الإمارات ونحن في نقاش مستمر حول العلاقات الأمنية وتحسين قدراتهم للدفاع عن أنفسهم. وقال كيربي إن الحوثيين هم وراء الهجوم على الإمارات مضيفاً أن لا معلومات محددة حول تعرض الأميركيين للخطر خلال هذا الهجوم. كما قال كيربي إن خطر المسيرات المفخخة جدي وهناك جهد كامل من قبل الأميركيين والشركاء والحلفاء ولكن لا أحد يستطيع ضمان نتيجة كاملة لمواجهة ذلك الخطر. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان اليوم، إن واشنطن تدين بشدة، الهجوم الذي وصفه بأنه «إرهابي» على منشآت مدنية في أبوظبي بالإمارات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

الى ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري»، خلال اتصاله بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. وقالت الرئاسة المصرية عبر صفحتها على فيسبوك إن السيسي «قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي».

بدوره أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أعرب فيه عن إدانة دولة قطر للهجمات التي استهدفت الإمارات.

