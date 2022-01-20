السيسي: أمن الخليج جزء لايتجزأ من الأمن القومي المصري

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والبحرين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وايمانهما بوحدة الهدف والمصير، موضحاً استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في اطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير باسم راضي، بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي، على الساحة الاقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الاقليمي والدولي، حيث تم التوافق خلال الاتصال حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم كذلك بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، حيث ثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في اطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر.

