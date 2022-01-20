السودان.. إضراب وقطع طرق احتجاجاً على مقتل متظاهرين

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الخرطوم – الوكالات: شهدت العاصمة السودانية الخرطوم إغلاق متاجر ومكاتب وقطع طرق في عدد من الأحياء، استجابة لدعوات الإضراب العام والعصيان المدني بدءا من يوم الثلاثاء احتجاجا على مقتل 7 متظاهرين في حين أعلنت السلطات تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات سقوط الضحايا.

وأقام المحتجون متاريس في عدد من أحياء العاصمة، وقالت وكالة رويترز إن نحو نصف المحال والمتاجر في شرق وجنوب الخرطوم بدا مغلقا ومنها صيدليات ومطاعم ومحال لبيع مواد البناء، لكنها أضافت أن البنوك لم تتأثر بشكل ملحوظ.

وعرقلت الحواجز الوصول إلى بعض الطرق الرئيسة في شرق الخرطوم وجنوبها ومدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. وأضرم المحتجون النار في إطارات السيارات. وتظاهر طلاب مدارس في الخرطوم بحري وأم درمان احتجاجا على مقتل المتظاهرين.

وأقيمت احتجاجات في أنحاء أخرى من السودان، حيث أفاد شهود عيان بتجمع محتجين في سوق مدينة كسلا شرقي البلاد، كما احتج طلاب جامعيون في مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد على مقتل أحد زملائهم في المظاهرات التي شهدتها الخرطوم أمس.

في الوقت نفسه، أعلنت جامعتا الخرطوم والسودان تعطيل الدراسة لمدة يومين استجابة لدعوات الإضراب والعصيان المدني.

وقد دعت لجان المقاومة في الأحياء وتجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى الإضراب بعد مقتل 7 متظاهرين في الخرطوم الاثنين، في واحد من أكثر الأيام دموية ضمن موجة المظاهرات المناهضة لقرارات قيادة الجيش وسيطرته على السلطة منذ 25 أكتوبر الماضي.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث التي وقعت خلال المظاهرات على أن تكون عضويتها من الأجهزة النظامية والنيابة العامة. وحدد القرار للجنة 72 ساعة لتقديم النتائج. وكان مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان قال إن المجلس أمر بالتحقيق فيما وصفها بأحداث العنف والخروج عن السلمية التي رافقت المظاهرات، ومحاسبة المتورطين وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي. وقرر المجلس أيضا تأسيس «قوة خاصة لمكافحة الإرهاب» قال إنها ستجابه التهديدات المحتملة.

