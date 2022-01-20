شرطة الاحتلال تدمّر منزل عائلة فلسطينية في الشيخ جرّاح

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: دمّرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح الذي يخيم عليه التوتر في القدس الشرقية فجر أمس. وأظهر تسجيل مصوّر نشرته الشرطة على الإنترنت أن عناصرها توجّهوا قبل الفجر إلى منزل عائلة صالحية المهددة بالإخلاء منذ العام 2017 والتي تم تنظيم حملة داعمة لها داخل الأراضي الفلسطينية كما في الخارج. وبعد وقت قصير على ذلك، بدأت عملية تدمير المنزل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها «منحت العائلة التي تعيش في العقارات بشكل قانوني عدة فرص لتسليم الأرض سلميا». وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال 18 شخصا من أفراد العائلة والمتضامنين معهم خلال العملية «لخرقهم أمر المحكمة والتحصن بعنف والإخلال بالنظام العام». ولم تشهد عملية التدمير أي مواجهات أو عنف.

من جانبه، أكد محامي عائلة صالحية وليد أبو تايه عدم رد المحكمة على الالتماس، منوها إلى تحديد جلسة خاصة للنظر في ملف القضية من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا في 23 من الشهر الحالي. ووصف أبو تايه عملية الهدم بأنها «غير قانونية» وأن الشرطة لديها قرار بالإخلاء وليس بالهدم. وأضاف «قرار الإخلاء متعلق بمحمود وزوجته فقط» ولا يشمل باقي افراد العائلة البالغ عددهم 16. وبحسب المحامي، تم اعتقال 20 شخصا بينهم ستة إسرائيليين، مشيرا إلى أنه تم «إخلاء سبيلهم والإبقاء على المعتقلين العرب والاعتداء عليهم».

