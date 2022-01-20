loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ميركل تتلقى أول عرض عمل


قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للعمل في المؤسسة الدولية.
ونقلت الوكالة، عن مصادر في الأمم المتحدة، أن غوتيريش دعا ميركل لتترأس الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى الخاصة بالمنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء. وعرض غوتيريش هذا الاقتراح على ميركل في رسالة، دون أن يتلقى الرد حتى الآن. ومن غير المرجح أن تقبل المستشارة السابقة عرض العمل هذا. ووفقا لمفهوم الأمم المتحدة، تتضمن المنافع العامة العالمية، الصحة العالمية، والعلوم، والسلام، وحماية الطبيعة، والاقتصاد العالمي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة