أسبوع قارس في السعودية.. وتحذيرات من «مقرقع البيبان»

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الرياض – الوكالات: حذر خبير الأرصاد الجوية في السعودية، خالد الزعاق، من أن الأسبوع الحالي الذي تشهده المملكة هو الأبرد خلال العام، واصفا البرد الحالي بـ»مقرقع الأبواب» بسبب قوة الرياح. وتأتي تصريحات الزعاق التي نشرتها مواقع وحسابات سعودية على وسائل التواصل الاجتماعي أمس في وقت حذر فيه مركز الأرصاد من الموجة الباردة التي تشهدها مناطق المملكة، مناشدا الجميع بـ«توخي الحيطة والحذر». وغرد الزعاق قائلا إن أبرد أيام الأسبوع (الثلاثاء والخميس والجمعة) مضيفا «هذا هو حال موسم الشبط يجيك دفء ثم يقشعك قشعا ببرده». وفي مقطع مصور، قال «الأحوال المناخية لا تعزف على وتر واحد ونحن الآن في موسم الشبط الذي يتسم بسرعة التقلبات فيما يقول العامة (شباط ما على كلامه رباط)».

وبحسب الزعاق فإن هذا الموسم يتسم ببرودة رياحه والتذبذب في حركتها بين القوة والضعف، «نسمع صوت خلخلة الأبواب والنوافذ حتى يقول العامة..شباط مقرقع البيبان».

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تنخفض درجات الحرارة على معظم المملكة، وتتساقط الثلوج على الحدود الشمالية. ويتكون الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياح يتخللها سحب رعدية على الرياض والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة. وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، تحذيرا، بأن العاصمة، الرياض، ومناطق أخرى في المملكة قد تسجل، يومي الجمعة والسبت المقبلين، أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام.

وقال الناطق الرسمي باسم مركز الأرصاد، حسين القحطاني «قد تسجل العاصمة الرياض ثلاث درجات تحت الصفر»، وهذا انخفاضا من تسجيلها الثلاثاء، درجة حرارة صغرى بلغت 11 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، قد تصل في الحدود الشمالية وحائل وشمال المدينة المنورة إلى خمس درجات تحت الصفر.

ولم يستبعد المركز تساقد الثلوج على شمال المملكة، داعيا الجميع بتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وإرشادات الجهات المختصة. وسجلت محافظة طريف الثلاثاء أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بست درجات تحت الصفر، تلتها القريات بخمس درجات تحت الصفر ثم عرعر أربع درجات تحت الصفر، بحسب المركز الوطني للأرصاد، مشيرا في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكوّن الصقيع.

