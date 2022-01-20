أرقام مرعبة لوفيات «كورونا» الحقيقية... أضعاف المعلن

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عواصم – الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا «لم تنتهِ بعد» متوقعة ظهور متحورات جديدة من «كوفيد-19» فيما أظهر تقرير علمي أن رقم الوفيات الرسمية التي حصدها الوباء حتى الآن «أقل بكثير من الواقع» وأن عدد الأشخاص الذين قضوا في الوباء أكبر بكثير من الأرقام المسجلة عالميا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي في جنيف «يواصل «أوميكرون» اكتساح العالم..لاتخطئوا، يتسبب «أوميكرون» في دخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية».

وأضاف «هذا الوباء لم ينته بعد ونظرا إلى التفشي الكبير لـ«أوميكرون» حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة».

وفيما توضح الإحصاءات الرسمية أن تعداد وفيات وباء كوفيد-19 وصل إلى 5.5 ملايين شخص حول العالم إلا أن تقريرا لموقع «نيتشر» العلمي يقول إن هذا الرقم «أقل بكثير من الواقع» حيث تظهر سجلات «الوفيات الإضافية» وهو مقياس يقارن بين الوفيات المسجلة والوفيات المتوقعة أن عدد الأشخاص الذين قضوا في الوباء أكبر بكثير من الأرقام المسجلة.

وقال الموقع إن العلماء وجدوا أن «بعض البيانات الرسمية في هذا الصدد معيبة» حيث لا يجمع أكثر من 100 بلد إحصاءات موثوقة عن الوفيات الفعلية أو لا ينشرها في الوقت المناسب. واضاف أن تقنيات مثل صور الأقمار الصناعية للمقابر ودراسات استقصائية أو نماذج محوسبة تستخدم من قبل العلماء لاستقراء تقديرات دقيقة للوفيات العالمية بالوباء.

وتسعى منظمة الصحة العالمية، بحسب الموقع، على إعداد أول تقرير تقديري عالمي لها، في حين يقوم معهد القياسات الصحية والتقييم في سياتل بولاية واشنطن، بتقديم تحديثات يومية لنتائجه وتوقعات بالسرعة التي قد ترفع الحصيلة العالمية.

من جهتها، استخدمت مجلة «إيكونوميست» البريطانية نماذج قدرت وجود 12 مليون إلى 22 مليون حالة وفاة زائدة، أي نحو ضعفي إلى أربعة أضعاف الحصيلة الرسمية.

ويعرف جميع المعنيين أن أي إجابة يقدمونها ستكون مؤقتة وغير دقيقة، بحسب الموقع، لكنهم «يشعرون أنه من المهم أن نحاول فهم الحجم والكلفة الحقيقيين للوباء، كما يأملون بمواجهة الادعاءات المضللة التي أثارتها الأرقام الرسمية». وأحصت دول مثل هولندا، في بداية الوباء الأشخاص الذين يتوفون في المستشفيات فقط نتيجة إصابتهم على أنها وفيات نتيجة «كوفيد-19» فيما شملت بلجيكا كل من توفي بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، حتى وإن لم يكن المرض هو سبب الوفاة المباشر.

ولهذه الأسباب، بدأ الباحثون في حساب الزيادة في الوفيات عن المعدلات الطبيعية كمقياس لحصيلة الجائحة إذا قارنوا الوفيات أثناء الجائحة بالمتوسط العالمي للوفيات خلال السنوات الخمس التي سبقتها. وتشمل الوفيات الزائدة الوفيات التي لاتتصل بـ«كوفيد-19» مثل الأمراض المعدية الأخرى، فضلا عن الوفيات ذات الصلة بشكل غير مباشر، مثل الشخص المصاب بالسرطان الذي توفي بسبب إلغاء علاجه بسبب تأثير الوباء على نظم الرعاية الصحية.

وبالنسبة للصين، يقدر النموذج مايقرب من 750,000 حالة وفاة (أعلى من 150 ضعف من الوفيات المبلغ عنها في البلاد). ويقوم معهد القياسات الصحية والتقييم، وهو مركز أبحاث صحية عالمي مستقل في «جامعة واشنطن»، بإعداد تقديرات منفصلة للوفيات العالمية الناجمة عن الوباء.

