ميسي عاد إلى التدريبات

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عاود الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أول من أمس التمارين الجماعية مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا نهاية العام الفائت. وشوهد النجم الأرجنتيني يتمرن مع زملائه في فيديو نشره نادي العاصمة على تويتر مغردًا «ليو ميسي يعود الى التمارين الجماعية».

وأصيب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات بالفيروس خلال عطلة الأعياد في مسقط رأسه في روساريو في الأرجنتين خلال فترة التوقف الشتوية للمنافسات.

وأعلن سان جرمان في الخامس من الشهر الحالي أنه عاد الى فرنسا بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية إلا أنه لم يكن جاهزًا بعد للعودة الى المنافسات.

