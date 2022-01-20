تشلسي لا يفوز

دوليه

فشل تشلسي في الخروج فائزًا من المباراة الرابعة تواليًا في الدوري الانكليزي باكتفائه بالتعادل 1-1 مع مضيفه برايتون ألبيون أول من امس في مباراة مقدمة من المرحلة الرابعة والعشرين.

وتقدم النادي اللندني عبر المغربي حكيم زياش بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة لم يحسن الحارس في التعامل معها (28)، إلا أن أصحاب الارض الذين قدموا مباراة كبيرة سجلوا هدف التعادل المستحق برأسية آدم ويبستر من ركنية (60).

وكان تشلسي، بطل أوروبا، دخل المباراة بعد سقوطه الاسبوع الماضي ضد مانشستر سيتي حامل اللقب ليخسر بشكل منطقي فرصة المنافسة على اللقب ويخطو الاخير خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ به.

وبعد التراجع الكبير في الاداء الذي شهده فريق المدرب الالماني توماس توخل في الشهرين الاخيرين، بتحقيقه انتصار واحد في آخر سبع مباريات في الدوري، يجد نفسه في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، على بعد 12 نقطة من مانشستر سيتي المتصدر ونقطتين من ليفربول الثاني.

ورغم أنه انتقد مهاجميه بعد الخسارة ضد سيتي، إلا أن توخل أبقى على البلجيكي روميلو لوكاكو وزياش في خط الهجوم، فيما بقي مواطناه تيمو فيرنر وكاي هافيرتس على مقاعد البدلاء قبل أن يستعين بهما قبل عشر دقائق فقط من النهاية.

وحقق برايتون فوزين فقط في آخر 16 مباراة في الدوري، وكان مجددًا ضحية لسوء إنهاء هجماته الجميلة. ويبدو أن هدف الـ «بلوز» سيقتصر على احتلال مركز مؤهل الى دوري الابطال، علمًا أنه بلغ نهائي كأس الرابطة الانكليزية على حساب توتنهام وسيلاقي ليفربول او أرسنال. يذكر أن تشلسي يلاقي ليل بطل فرنسا في الدور ثمن النهائي من دوري الابطال ويستضيفه في لندن ذهابًا في 22 من الشهر المقبل.

