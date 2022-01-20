ليفربول وأرسنال في إياب نصف نهائي «الرابطة»

دوليه

يطمح ليفربول وأرسنال في التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الانكليزية عندما يلتقيان اليوم في 10:45 مساء في إياب نصف النهائي على ملعب «الامارات» في لندن. وكان لقاء الذهاب في ملعب «انفيلد رود» انتهى بالتعادل السلبي. وكانت المباراة مهددة بالتأجيل بسبب اصابات كورونا في صفوف أرسنال.

وتسود أجواء من التفاؤل داخل أرسنال، بشأن إمكانية إقامة مباراة اليوم في إياب الدور نصف النهائي في الموعد المحدد لها. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن أرسنال كان قد تقدم بطلب لتأجيل مباراته في دربي شمال لندن أمام توتنهام، وهو الطلب الذي تم الموافقة عليه في ظل غياب العديد من اللاعبين في صفوف الفريق اللندني.

وتسببت الإصابات وحالات الإيقاف والإصابة بعدوى كورونا ومشاركة لاعبين في كأس الأمم الأفريقية، في قلة اللاعبين المتاحين في قائمة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، الأمر الذي كان كافيا لتأجيل مباراة الدوري. ورغم ذلك فقد علمت وكالة أنباء «بي ايه»، أنه لم تظهر حالات إصابة جديدة بكورونا داخل أرسنال في آخر يومين، فيما بات من المرجح عودة اثنين من اللاعبين بعد تعافيهما من الإصابة. وتوفر قواعد بطولة كأس الرابطة، والتي تنظمها رابطة الأندية الإنكليزية بدلا من رابطة الدوري الإنكليزي «بريميرليغ»، مساحة أكبر لمشاركة اللاعبين القادرين على التواجد في البطولة. وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب «أنفيلد» بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي، حيث تعرض السويسري غرانيت شاكا لاعب وسط أرسنال للطرد في الشوط الأول. وكان من المفترض أن تكون المباراة التي ستقام بين الفريقين على ملعب «الإمارات» هي مباراة الذهاب، لكن تم إعادة جدولتها بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف ليفربول. وينتظر تشلسي الفائز من تلك المباراة لمواجهته في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام في ملعب ويمبلي في العاصمة لندن يوم 27 فبراير المقبل.

