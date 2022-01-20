دورتموند ودَّع الكأس

دوليه

أقصي بوروسيا دورتموند حامل اللقب من الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا بسقوط مدو 1-2 أمام مضيفه سانت باولي من الدرجة الثانية اول من امس. ولحق دورتموند ببايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي (20) الذي كان قد ودع المسابقة من الدور الثاني بخسارة مدوية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في أكتوبر الفائت. وستشهد المسابقة تتويج بطل جديد للمرة الاولى منذ أن فاز بها أينتراخت فرانكفورت في 2018. وتقدم سانت باولي سريعًا عبر التوغولي إتيان أمينييدو (4) قبل أن يسجل البلجيكي أكسيل فيتسل هدف عكسي مضاعفًا تقدم أصحاب الارض قبل الاستراحة (40). وحاول فريق المدرب ماركو روزه العودة الى المباراة في الشوط الثاني، إلا أنه اكتفى بركلة جزاء نفذها نجمه النروجي إيرلينغ هالاند (58) الذي يضغط عليه النادي لاتخاذ قرار بشأن مستقبله. وبلغ بوخوم دور الثمانية بفوزه 3-1 على ماينتس. وتأهل هامبورغ من الدرجة الثانية الى الدور ربع النهائي بعد فوز دراماتيكي بركلات الترجيح (5-4) على مضيفه كولن من الدرجة الاولى. وانتهى الوقت الاصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي. وظن هامبورغ أنه حسم التأهل باكرًا في الشوطين الاضافيين بعد أن سجل له روبرت غلاتزيل هدف التقدم في الدقيقة 92. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، تحصل كولن على ركلة جزاء ليسجل الفرنسي أنتوني موديست هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (120+2)، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للضيوف. وتأهل أيضًا كارلسروه من الدرجة الثانية بفوزه على تي أس في 1860 ميونيخ من الثالثة بهدف وحيد لمارفين فانيتزك من ركلة جزاء (69).

