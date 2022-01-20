يوفنتوس ولاتسيو إلى ربع النهائي

دوليه

بلغ يوفنتوس، حامل اللقب، الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا بفوزه أول من أمس 4-1 على ضيفه سمبدوريا، فيما ضرب لاتسيو موعدًا مع ميلان بتفوقه 1-0 على أودينيزي بعد التمديد بهدف قائده البديل تشيرو إيموبيلي. وواصل يوفنتوس انطلاقته الجيدة للعام الحالي بعد تعادل وانتصارين في الدوري، آخرهما ضد أودينيزي السبت، ليبقى على مقربة من مراكز دوري أبطال أوروبا. وتناوب على تسجيل أهداف فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الكولومبي خوان كوادرادو (25)، دانييلي روغاني (52)، البديل الأرجنتيني باولو ديبالا (67) والإسباني ألفارو موراتا (77 من ركلة جزاء)، فيما أحرز أندريا كونتي هدف الضيوف الوحيد» (63). واحتاج لاتسيو الى التمديد لتخطي عقبة ضيفه أودينيزي 1-0 بهدف إيموبيلي. ونجح المهاجم في تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء. وضرب لاتسيو موعدًا مع ميلان في دور الثمانية بعد أن تفوق الأخير الخميس الماضي على جنوى، فيما يلتقي أتالانتا مع فيورنتينا في مباراة أخرى بعد أن تأهلا أيضًا الاسبوع الفائت.

