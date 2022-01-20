غولدن ستايت استعاد توازنه

دوليه

افتتح غولدن ستايت ووريرز مشوار المباريات السبع المتتالية على أرضه بفوز كبير 102-86 على ديتروست بيستونز، بفضل 21 نقطة سجلها كلاي تومسون و18 نقطة لستيفن كوري، معززاً مركزه الثاني في المنطقة الغربية ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة. وأنهى ووريرز الشوط الأول متقدماً 66-38، وعزز الفارق إلى 34 نقطة في الربع الثالث 73-39. وقدّم تومسون أفضل أداء له هذا الموسم بعد عودته قبل خمس مباريات في خضم تعافيه من إصابتين في الرياط الصليبي ووتر أخيل. ولعب تومسون 22 دقيقة سجل خلالها ثلاث رميات ثلاثية. وفي مباراة ثانية، سجل أنتوني إدواردز 21 نقطة وكارل أنتوني تاونز 20 نقطة، ليقودا مينيسوتا تمبروولفز للتغلب على نيويورك نيكس المعرض للخطأ 112-110.

