نادال إلى الدور الثالث

دوليه

حسم الإسباني المصنف خامساً عالمياً رافايل نادال مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3 و6-4، ليعبر إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمس. وقال الإسباني (34 عاماً) عن هانفمان المصنف 126 عالمياً بعد المباراة التي استمرت لساعتين و42 دقيقة «اليوم كان مستواه أعلى بكثير مما يشير إليه تصنيفه». وسيواجه نادال غدا الفائز من المواجهة بين الروسي كارن خاتشانوف (30) والفرنسي بنجامان بونزي (63)، للتنافس على مقعد في ثمن النهائي. وكان نادال بدأ مشواره في البطولة بفوز سهل على الأميركي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2.

