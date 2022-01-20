loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نادال إلى الدور الثالث


حسم الإسباني المصنف خامساً عالمياً رافايل نادال مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3 و6-4، ليعبر إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمس. وقال الإسباني (34 عاماً) عن هانفمان المصنف 126 عالمياً بعد المباراة التي استمرت لساعتين و42 دقيقة «اليوم كان مستواه أعلى بكثير مما يشير إليه تصنيفه». وسيواجه نادال غدا الفائز من المواجهة بين الروسي كارن خاتشانوف (30) والفرنسي بنجامان بونزي (63)، للتنافس على مقعد في ثمن النهائي. وكان نادال بدأ مشواره في البطولة بفوز سهل على الأميركي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة