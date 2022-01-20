بيتيس عاد إلى الانتصارات

دوليه

استعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات بعد غيابه عنها في 3 مباريات تواليًا في الدوري الاسباني، وأسقط ضيفه ألافيس برباعية نظيفة أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين، ليعزز مركزه الثالث. وابتعد النادي الأندلسي بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، علمًا أن نادي العاصمة وحامل اللقب يخوض مباراته لهذه المرحلة في 16 فبراير ضد ليفانتي. وسجل المهاجم بورخا إيغليسياس ثنائية (11 و41)، فيما أحرز سيرخيو كاناليس (29) وخوانمي (54) الهدفين الآخرين. ورفع فريق المدرب الارجنتيني مانويل بيليغريني المتألق هذا الموسم رصيده الى 37 نقطة، على بعد سبع نقاط من إشبيلية الثاني، وأربع وخمس نقاط عن ريال سوسييداد وبرشلونة، الخامس والسابع تواليًا. فيما يحلق ريال مدريد في الصدارة برصيد 49 نقطة. ولم يعرف بيتيس طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري. إذ اختتم العام الماضي بخسارة 2-3 ضد أتلتيك بلباو وافتتح الحالي بسقوطه على أرضه 2-0 ضد سلتا فيغو قبل أن يتعادل مع رايكو فايكانو منذ قرابة عشرة أيام. وتعادل إسبانيول 2-2 في الرمق الاخير مع مضيفه قادش وصيف القاع، ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة. وتقدم النادي الكاتالوني عبر مانويل مورلانيس (10)، قبل أن يعادل ألفارو نيغريدو لأصحاب الارض (54). وشهدت الدقائق الاخيرة من اللقاء دراما بعد أن أحرز إيفان أليخو هدفًا بدا وكأنه سيمنح النقاط الثلاث لقادش في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، إلا أن إسبانيول خطف نقطة التعادل في الدقيقة السادسة منه عبر راوول دي توماس (90+6).