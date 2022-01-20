تونس تواجه غامبيا في ظروف استثنائية

دوليه

يدخل منتخب تونس مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون، والتي ستجمعه بغامبيا اليوم في ظل ظروف استثنائية. ويمتلك المدرب منذر الكبير 16 لاعبا متاحا فقط، في غياب 12 مصابا بكورونا، من بينهم الثلاثي الذي تألق في لقاء موريتانيا على معلول ووهبي الخزري وغيلان الشعلالي. ولن تكون مهمة نسور قرطاج سهلة امام منتخب أظهر إمكانات كبيرة في لقاء مالي، وخرج أمامه بتعادل ثمين جعله يتصدر المجموعة ب4 نقاط، ما يجعل التعادل يكفيه لضمان مكان في الدور ثمن النهائي مباشرة دون انتظار الترتيب النهائي لتحديد أفضل ثوالث. وسيكون منتخب تونس مطالبا بالفوز للتاهل مباشرة للدور ثمن النهائي، بما أنه يحتل حاليا المركز الثالث بـ3 نقاط. وأكد الكبير بعد الفوز على موريتانيا أن ورقة التاهل لم تحسم، وأن لقاء الجولة الثالثة سيكون مفصليا، ولذلك على نسور قرطاج أن يخوضوا المواجهة بروح انتصارية كبيرة، لتأكيد أن هزيمة الجولة الأولى أمام مالي كانت مجرد عثرة عابرة. في المقابل، أكد المدير الفني لمنتخب جامبيا البلجيكي توم سينتفيت، أن تونس تمتلك منتخبا قويا، ما يجعل المواجهة صعبة. واعتبر سينتفيت في تصريح إذاعي أن المنتخب التونسي مرشح بارز للفوز بكأس أفريقيا، خاصة مع امتلاكه جودة عالية، وفق قوله، مؤكدا في الوقت ذاته أن جامبيا ستقدم أقصى ما عندها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

