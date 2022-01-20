المغرب في الصدارة... وجزر القمر أقصت غانا

دوليه

حسم منتخب المغرب صدارة المجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، وذلك بعد أن تعادل في ختام مباريات المجموعة مع منتخب الغابون بهدفين لكل فريق. ورفع أسود الأطلس رصيدهم بذلك إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما أصبح رصيد الغابون خمس نقاط وضمن التأهل في المركز الثاني. وتقدم منتخب الغابون بهدف سجله لاعبه جيم أليفينا في الشوط الأول، قبل أن يوقع سفيان بوفال هدف التعادل للمغرب في الدقيقة الرابعة والسبعين. وعاد الغابون ليتقدم بهدف أحرزه لاعب المغرب نايف أجرد، في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، إلا أن زميله في الفريق، أشرف حكيمي، سرعان ما عادل النتيجة لصالح المغرب مرة أخرى بعد ثلاث دقائق. وفي مباراة أخرى، حقق منتخب جزر القمر فوزا تاريخيا على منتخب غانا بثلاثة أهداف لاثنين، في أول فوز لجزر القمر في مشاركتها الأممية الأولى.

وحصد منتخب جزر القمر بذلك ثلاث نقاط جعلته في المركز الثالث بالمجموعة، وتذيلت غانا الترتيب بنقطة واحدة وودعت البطولة في أولى المفاجآت الكبرى. وأسدل الستار الثلاثاء أيضا على منافسات المجموعة الثانية، حيث حسم منتخب السنغال صدارة المجموعة بعد أن اكتفى بالتعادل مع منتخب مالاوي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة بافوسام، ليرفع رفاق ساديو ماني رصيدهم إلى سبع نقاط في الصدارة. وتجمد رصيد مالاوي عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب غينيا الذي خسر أمام زيمبابوي بهدفين لهدف، وتأهل ثانيا للمجموعة.

