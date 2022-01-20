تعديل قانون الرياضة والاحتراف

محلية

فليسمح لي اعضاء مجلس الامة الذين تقدموا بمقترح لتعديل قانون هيئة الرياضة وشراكة اللجنة الاولمبية مع هيئة الرياضة، للبدء بتطبيق نظام الاحتراف الرياضي حسب ما جاء في مسودة تعديل المادة (13) «يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لاعانة الهيئات الرياضية بالتعاون مع اللجنة الاولمبية... للدخول لعالم الاحتراف الرياضي».

الي هنا اكتفي بما يطمح له الاخوة نواب مجلس الامة من هذا التعديل لكي اوضح لهم بأن الاحتراف الحكومي فكرة او تنظيم فاشل فالاحتراف لا تلزمه الحكومة على الاندية الرياضية ولكنها تستطيع ان تسهل لهم اجراءات التحول الى الاحتراف خطوة بخطوة وبتأن وحذر لان عندما تغير كيان ناد هاو الى ناد محترف فأنت هنا تتكلم عن قطاع تجاري كشركة او مؤسسة تجارية... فانظروا حولنا في دول الخليج واسألوا كم تدفع الحكومات من مبالغ مالية للاحتراف الحكومي واسألوا كم نادياً لا يستطيع ان يدفع رواتب لاعبيه بسبب عدم كفاية مصادر التمويل للنادي واسألوا كم صرفت الامارات للاحتراف الحكومي بكرة القدم وماذا جنت منه منذ تطبيقه حكوميا والامر كذلك بالسعودية وان كانت بعض الاندية خفضت رواتب محترفيها بسبب قلة الدعم الحكومي للنظام الاحترافي فهل يستطيع اي ناد دفع راتب لاعب مثل محمد صلاح لاعب ليفربول الذي يتقاضي اسبوعيا 450 الف جنيه استرليني (تقريبا 220 الف دينار كويتي). فمن يضمن لنا توفير مصادر التمويل المالي الحكومي سنويا والبلد يعاني من سوء ادارة وعدم قدرة على ادارة موارده والرياضة ليست بأولوية للحكومة واعضاء مجلس الامة اعلم بهذه الامور اكثر منا؟ ان التحول الى الاحتراف يجب ان يأتي من قدرة النادي على استثمار امكاناته وتسويقها لكي يدخل عليه مبالغ تساعده على تطوير الرياضة التي يديرها... ولكن هل يستطيع اي نادٍ ان يتحول الى الاحتراف بالوضع الحالي للاندية التي تنظم من 8 الى 19 لعبة؟؟؟ فالاحتراف يجب ان يكون بفكر فني تجاري ومن يستطيع من الاندية تحويل النادي الى مؤسسة رياضية تجارية فليحترف بدعم من الحكومة (ليس ماليا وانما مساعدته لانهاء الاجراءات التي تحول النادي الى قطاع خاص مع احتفاظ الدولة بأملاكها التي ستتحول الى نظام/ كيان رياضي تجاري جديد يتم تطبيق اي فكر مالي لكي يطور الرياضة وتستفيد من استثمار النادي لها حالها حال أملاك الدولة التي تؤجر بعض اراضيها بربع دينار او مائة فلس للمتر المربع في أماكن قيمة المتر المربع تصل الى 1000 دينار كويتي)... اتمنى ممن يفكر في تطوير اي نظام رياضي أن يسأل اصحاب الخبرة والاختصاص حتى لا نضيع وقتنا في تجارب فاشلة منذ اكثر من ستين عاماً مضت...

والله من وراء القصد.

