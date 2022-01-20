«أزرق اليد» إلى الدور الرئيسي في «الآسيوية»

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ضمن منتخب كرة اليد تأهله إلى الدور الرئيسي بعد فوزه السهل على نظيره السنغافوري 43-14 ضمن منافسات المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية الـ20 المقامة في مدينة الدمام السعودية لغاية 31 يناير الحالي والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في بولندا والسويد 2023. ورفع الأزرق رصيده إلى 4 نقاط بعد أن تغلب على الأردن أمس في افتتاح البطولة وهو ما يضمن له المركز الثاني على الأقل في المجموعة التي يتأهل منها الأول والثاني.

ويختتم «أزرق اليد» مبارياته في المجموعة اليوم عندما يلتقي كوريا الجنوبية في 06:30 مساء في لقاء تحديد بطل المجموعة. وينص نظام البطولة على تأهل الاول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيقام بنظام المجموعتين على أن يتأهل الأول والثاني من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي. وتبلغ المنتخبات الخمسة الأولى في البطولة نهائيات كأس العالم.

وتعتبر مباراة اليوم اختبار جدي لفريق المدرب السلوفيني بوريس دينيتش بعد أن خاض مباراتين سهلتين تمكن من انهائهما بفارق كبير. ويسعى الأزرق اليوم إلى تأكيد قدرته على المنافسة الجدية من خلال تقديم أفضل عروضه أمام المنتخب الكوري القوي الذي يعتبر من المرشحين للقب.

ولم يجد الأزرق أي صعوبة في مواجهة سنغافورة الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في البطولة الآسيوية حيث ظهرت الفوارق الفنية بصورة مبكرة ليفرض الأزرق سيطرته المطلقة وسط تالق لافت من اغلب لاعبيه لينهي الشوط الأول بسهولة 21-8.

ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه فواصل الأزرق سيطرته المطلقة ما دفع المدرب إلى اشراك جميع اللاعبين البدلاء الذين واصلوا التألق وتمكنوا من انهاء اللقاء بفارق كبير وصل إلى 29 نقطة 43-14.

