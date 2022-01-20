كاظمة يلتقي برقان في «الطائرة»

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تعود منافسات دوري الدرجة الممتاز للكرة الطائرة اليوم بلقاء يجمع كاظمة مع برقان في 06:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق، يأتي بعده القادسية، ثم كاظمة والجهراء والعربي وبرقان وأخيراً التضامن. وكان من المفترض أن تعود المنافسات أمس بلقاء الكويت مع التضامن الذي تأجل بسبب اصابة عدد من لاعبي الأخير بفيروس كورونا. وتبدو حظوظ كاظمة أوفر اليوم في تحقيق الفوز نظراً لفارق الخبرة والامكانات التي تصب في مصلحة البرتقالي الساعي إلى خطف الصدارة من الكويت. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري من قسمين.