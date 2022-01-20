انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر المونديال

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انطلقت أمس المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مونديال قطر 2022 التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري. وتتوفر مجموعات متنوعة من التذاكر، بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم، للاستمتاع بمباريات البطولة المرتقبة. وتبدأ المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر أمس بتوقيت الدوحة، وتختتم في 8 من فبراير المقبل عند الواحدة ظهراً، وتتاح خلالها الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للبيع. وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات. وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة، ثم إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم، كاملة أو جزئياً، وكذلك غير المؤهلين لشراء التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل، مع الإفادة بتفاصيل الخطوات التالية، وإعلامهم بآخر موعد لدفع قيمة التذاكر المخصصة للمشجعين.