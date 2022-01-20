كاظمة والنصر يواجهان خيطان والساحل

محلية

تسببت إصابة أكثر من 8 لاعبين بصفوف نادي اليرموك في تأجيل مباراته مع الشباب التي كان من المقرر أن تقام أمس في انطلاق مسابقة كأس ولي العهد، وذلك وفقاً للقرارات التي أصدرها اتحاد الكرة وحدد عدد 8 أصابات أو أكثر شرطاً لتأجيل المباريات أو في حال إصابة 3 من حراس مرمى أي فريق.

وأعلن اليرموك إصابة 9 من لاعبيه، هم: الحارس أحمد الفضلي، وهاشم عدنان، وسالم الهولي، وحمد السعيد، وعثمان الدوسري، وفهد الحمدان، والمحترفين داروين يوهان، وكارلوس أندريس، ورافاييل أداليتو، علماً بأن عثمان الدوسري ليس ضمن قائمة الفريق الأول حيث يلعب مع فريق الشباب في النادي. واشترط الاتحاد على الأندية إجراء مسحات طبية وفحص «بي سي آر» على جميع لاعبيه وتسليم النتائج قبل 24 ساعة من مباراة الفريق، الأمر الذي قد يهدد بقية المباريات في حال ثبوت إصابة 8 لاعبين لدى أي فريق.

ويستكمل الدور التمهيدي اليوم بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى الساحل مع النصر في الساعة 04:25 مساءً على ستاد الصداقة والسلام، ويلتقي في الثانية خيطان مع كاظمة في الساعة 07:25 مساءً على ستاد علي صباح السالم، ويلعب الجمعة الصليبخات مع برقان، والسالمية مع القادسية، في حين قرر الاتحاد تأجيل مواجهة العربي مع التضامن إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد بعد التوقف الدولي.

ويبدو كاظمة مرشحاً لتجاوز خيطان في اللقاء الذي يجمعهما اليوم، خصوصاً أن البرتقالي يتصدر ترتيب الدرجة الأولى برصيد 20 نقطة ويقدم مستويات مميزة بقيادة مدربه داركو نيستروفيتش وتألق لاعبيه شبيب الخالدي والأردني أحمد عرسان وعمر الحبيتر وبندر بورسلي.

في المقابل، يشهد مستوى خيطان تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، بعد صعوده إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى برصيد 15 نقطة ومنافسته على مركز مؤهل للصعود إلى الدرجة الممتازة. وفي المباراة الثانية التي تجمع الساحل صاحب الصدارة في دوري الدرجة الأولى، مع النصر الذي يعاني في الفترة الأخيرة بعد تراجع مستواه وتغيير الجهاز الفني بعد استقالة سلمان عواد وتولي محمد المشعان المهمة بدلاً منه.

ويقدم الساحل بقيادة مدربه الوطني محمد دهيليس عروضاً قوية جعلته المرشح الأول للعودة إلى دوري أضواء حيث يتصدر التريب برصيد 18 نقطة. في المقابل يحاول المشعان تطبيق أفكاره وتغيير أسلوب لعب «العنابي» من أجل تحسين النتائج لا سيما أن الفريق يضم أسماءً مميزة، مثل الأردني عدي الصيفي ويعقوب الطراروة ومحمد دحام ومشعل فواز، وأدو روبن والمهاجم دينيس سيسوجو.

