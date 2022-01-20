استجوابات الهُويّة.. لا القضية!

الاخيرة

بعد الرد المفصَّل لمعالي وزير الدفاع على محاور الاستجواب والذي كشف من خلاله أنَّ كثيراً منها كموضوع الأراضي والطائرات وتوظيف النساء بالجيش تمَّت إبّان عهود وزراء دفاع سابقين، ومن ثَمّ إن كان هناك قصور فقطعا ليس منه بل ممن سمح بتلك التجاوزات في حينها، وهو منطق يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز استجواب الوزراء على أعمال تمت قبل تسلمهم مقاليد الوزارة...

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وقد حذَّرنا من كثيرٍ من المقالات سابقاً من ممارسة ظالمة وسيئة متكررة هي الاستجوابات «على الهُويّة لا القضية» أي أن يُوجَّه الاستجواب لشخص الوزير لا لصفته والذي ينتهي دائما وأبداً بانتهاء كل الدعاوى والمحاور مع تغيير الوزير ولا تتم متابعة عظائم الأمور التي اُدُّعيت مع الوزير الجديد لذا لم نسترد قط فلساً أحمر واحداً من كل الاستجوابات التي تمَّت، وإن خسرنا المليارات بسبب تلك الأزمات والانسدادات -التي تتسبب في هروب الأموال من البلد وتمنع الاستثمارات من الدخول- وهو ما تم هذه المرة حيث تم تهديد الوزير باستجوابه حال عودته للمنصب مما يعني أنّه لو لم يرجع وأتى وزير آخر لما كانت هناك حاجة للاستجواب ومحاوره...

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آخر محطة:

لا يختلف اثنان على كفاءة وزير الدفاع وأمانته ودماثة خلقه وما أخذ عليه كما سمعت من أكثر من نائب هو نهج إجابة الأسئلة، وكان تعليقي أن الوزراء لا يجيبون بذاتهم عن الأسئلة بل هناك فرق مختصة، ويمكن لو كان الهدف العنب لا الناطور أن يتم تنبيه تلك الفرق أو استبدالها، وتساءلت في المقابل: هل من المصلحة العامة ومصلحة الكويت إبعاد من اتفقنا أنه يحمل صفات «القوي الأمين» وهل سنجد بسهولة بعد خبرات سنين طوال من يحمل صفاته من كفاءة وأمانة و... رب يوم بكيتُ منه فلما صرت في غيره بكيتُ عليه!

