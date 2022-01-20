«أبو فلة» جمع 11 مليون دولار لحملة تدفئة اللاجئين

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نجح اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير باسم «أبو فلة» في جمع 11 مليون دولار، ضمن حملة أطلقها بهدف تدفئة اللاجئين في الشتاء، وذلك خلال 11 يوما. كما حقق رقمين قياسيين في موسوعة غينيس حيث بات صاحب «أطول مدة بث مباشر متواصل»، وصاحب «أكبر عدد مشاهدات مباشرة في لحظة واحدة لحملة إنسانية عبر يوتيوب».

وقام الشاب الكويتي ببث حي على قناته عبر موقع المقاطع المصورة «يوتيوب»، طوال فترة وجوده داخل غرفة زجاجية في مدينة دبي، دون انقطاع، لجمع تبرعات لحملة باسم «لنجعل شتاءهم أدفأ».

ودشن «أبو فلة» (24 عاما) حملته في السابع من يناير الحالي بقوله: «لن نخرج من هنا (الغرفة الزجاجية) قبل أن نجمع الـ10 ملايين دولار». وتمكن من جمع 11 مليون دولار خلال 11 يوما، ليعلن مساعدة 100 ألف أسرة من اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء.

وتداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للحظة خروج «أبو فلة» من الغرفة الزجاجية في إمارة دبي بعد جمع التبرعات، إذ استقبله المتواجدون بتصفيق حار وتشجيع كبير.

فيما أشاد المغردون والمتابعون بالطريقة المبتكرة التي استطاع بها اليوتيوبر الكويتي جمع تبرعات بملايين الدولارات لصالح الأعمال الخيرية.