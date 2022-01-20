«الإفتاء» المصرية تنفي منشور «الساعة اقتربت»

الاخيرة

نشرت دار الإفتاء المصرية، توضيحا بشأن صورة راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبت لها، تحمل عبارة «الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد للقاء الله». وحسب دار الإفتاء فإن الصورة «مفبركة»، فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية. ونال التكذيب مئات التعليقات خلال دقائق معدودة، حيث اعتبر أحدهم أن «كثرة الأخبار المكذوبة على لسان الدار والتلفيق لدار الافتاء المصرية في هذه الأيام، إنما تنبه العقل إلى إدراك الملفقين لأهمية الدار لدى كل المسلمين، وأخذها بزمام أمور الفتوى على مستوى العالم، كما ينبئ بإدراك الملفقين لثقة المستفتين والمتابعين للدار، إلى حد يصعب وصفه». وكان حساب دار الإفتاء على فيسبوك نشر قبل ذلك بساعات، وتحت عنوان «تصحيح مهم» أنه قد انتشر على «بعض» المواقع الإلكترونية خبر بعنوان (دار الإفتاء المصرية تحرم حفل الخطوبة) وفيه تصريحات على لسان أحد الدعاة. ونوه التصحيح إلى أن هذا الخبر لم يصدر عن دار الإفتاء، وأن الداعية الذي تم ذكر اسمه لم يعمل كأمين فتوى في دار الإفتاء المصرية. وتختص دار الإفتاء المصرية بتوضيح معالم الدين الإسلامي وأحكامه في كل الأمور المستجدة، وقد أصدر الرئيس المصري في أغسطس الماضي قرارا باعتبارها من الجهات «ذات الطبيعة الخاصة». قشور الحمضيات تخفض الكوليسترول يتميز ارتفاع الكوليسترول بتركيز زائد للبروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول «الضار» المنتشر في الدم. عندما تلتصق جزيئات هذا النوع من الدهون بجدران الشرايين، فإنها تضيق التجويف، ما يحد من مساحة مرور الدم. يمكن أن تكون نتيجة هذه العملية نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل كلوي أو رئوي. وأظهرت دراسة نشرت في Science Daily أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في قشور الحمضيات يمكن أن تكون علاجًا عضويًا فعالًا لمستويات الكوليسترول المرتفعة. حتى أن العلماء يعتقدون أن هذه المواد قد تعمل بشكل أكثر فاعلية من بعض الأدوية. تساعد المركبات من قشر الحمضيات مثل مركبات الفلافون متعددة الميثوكسيلات على ذلك. أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور إليبيتا كورووسكا: «أظهرت الدراسة أن الفلافون متعدد الميثوكسيلات له أقوى تأثير في خفض الكوليسترول. نعتقد أنه يمكنه التنافس في تأثير خفض الكوليسترول مع بعض الأدوية دون التعرض لخطر الآثار الجانبية». وتم العثور على المواد المذكورة أعلاه في العديد من ثمار الحمضيات «يوجد الشكل الأكثر شيوعًا لمضادات الأكسدة في قشر اليوسفي والبرتقال».