«الأرصاد»: أجواؤكم اليوم صقيع

وطن النهار

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية امس الأربعاء إن الطقس تسوده أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع على بعض المناطق خصوصا الزراعية والصحراوية. وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لـ «كونا» أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي أوروبي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة. وذكر القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 13 و15 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 1 و5 درجات مئوية.

