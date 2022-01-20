أمان: 1152 مجنداً استهلّوا خطة «عدم المبيت»

وطن النهار

أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء ركن عماد سلطان امان، أن العدد كان كبيرا اذ أن عدد المجندين 1152 مجنداً، تم توزيعهم على 5 معاهد في شمال وجنوب البلاد بالاضافة إلى المعهد الاساسي معهد «الخدمة الوطنية العسكرية»، مبينا أن الدفعة الـ49 أول دفعة في الخطة الجديدة وهي عدم «المبيت» ومدتها شهران.

وقال اللواء ركن أمان خلال حفل تخريج دفعة المجندين رقم 49، بان التخريج كان ناجحا كما ان التدريب ايضا موفق من الجميع، مؤكدا ان هناك تعاونا وحماسا من قبل المجندين في هذه الدفعة، ما جعلنا كقيادات بان تكون الدفعات القادمة مثل هذه الدفعة وذلك من خلال التدريب الذي تمت الاستفادة منه وايضا التدريب العسكري والانضباط العسكري، مشيرا إلى أننا لم نواجه أي مشكلة رغم العدد الكبير، مبينا ان المجندين تدربوا على القانون العسكري والانضباط العسكري والتمارين العسكرية وايضا التدريب على الرماية حيث تم تدريب المجندين بجميع التدريبات التي تخص المجند.

و بين امان ان دفعة الـ49 قرارها واحد بمرسوم أميري إلا انه تم تقسيمها إلى دفعتين مشيرا إلى ان الدفعة القادمة في 30 يناير، كما ان الدورة لا يوجد بها «مبيت» للمجندين ومدتها شهران، وسيتم تدريبهم كما تم تدريب هذه الدفعة.

و أكد ان جعل كل مجند يقيم دورته في المعهد القريب من منزله حيث كان منزل المجند في شمال البلاد سوف يكون المعهد في القوة البرية، وان كان منزل المجند في جنوب البلاد فسوف يكون المعهد في القوة البحرية، مقدما شكره إلى جميع القوات المسلحة للساندة بهذا الشأن. وقال اللواء امان أن جميع المجندين اكملوا الدورة باستثناء حالتين وذلك لعدم الانضباط، موجها رسالة إلى أبنائه المجندين مقدما الشكر لهم لهذا الاهتمام والانضباط والشكر موصول إلى أولياء امور المجندين الذين كانوا دافعا للقيادة العسكرية، مؤكدا أن من خلال هذه الدورة تغير الانطباع عند المجندين وذلك من خلال الاتصال مع اولياء امورهم، متمنيا لجميع المجندين التوفيق في المرحلة القادمة التي سوف تكون في اللواء 11 لمدة 10 أشهر في الخدمة الوطنية، حيث تم عمل برنامج تدريبي للمجندين يوجد به دورات تدريبية مدنية وعسكرية.

وقال اللواء امان في كلمته بافتتاح حفل التخريج «نشهد اليوم «أمس» جميعا تخريج كوكبة جديدة من ابنائنا المجندين دفعة (49)، الذين التحقوا

بالخدمة العاملة بتاريخ 20/11/2021 على مدى شهرين في المعاهد العسكرية المختلفة.

ونحن اليوم بمعهد الخدمة الوطنية العسكرية نستذكر الاستراتيجية الجديدة التي وضعت بمباركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتوجيهات رئيس الأركان العامة للجيش، بمبادرة فكرة عدم المبيت في المعسكرات، وتقليل مدة الدورة التدريبية إلى شهرين، وعمل خطة تدريبية شاملة فيما بعد الدورة التدريبية، وذلك لاستخراج جيل من الشباب الكويتي الواعي للمسؤولية الملقاة على عاتقه، بخدمة المؤسسة العسكرية، ومؤسسات الدولة المختلفة، مسترسلاً: وبهذه المناسبة السعيدة، أوجه لأبنائي المجندين رسالتين، الأولى، «لا شك أنكم من خلال هذه الدورة التدريبية، اكتسبتم بعض من المعرفة والالتزام والانضباط، حتى تستفيدوا منها في حياتكم اليومية بشكل عام. فاعلموا أن وطنكم وأهلكم فخوران بكم، لما تقدمونه من خدمة للوطن، من خلال الخدمة الوطنية العسكرية.

أما الرسالة الثانية، فأوصيكم أولا بتقوى الله -عز وجل- ووضع وطنكم وأمنه في اعينكم من خلال التمسك بالوحدة الوطنية، ونبذ الظواهر السلبية، التي لا تخدم المجتمع بشيء، وأذكركم بالالتزام ببقية الخدمة العاملة ومدتها (10) أشهر، سوف تقضونها في لواء الخدمة الوطنية 11، وفي الختام نبارك لأنفسنا ولكم بتخريجكم من الدورة التدريبية، متمنية لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم، تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

ومن ناحيته قال آمر المدرسة الوسطى «معهد الخدمة الوطنية العسكرية» العقيد ركن محمد غربي دحل، بان التخريج تم على أكمل وجه وان المجندين «كفوا ووفوا»، مبينا ان جميع المجندين كانوا متعاونين وايضا اولياء الامور كانوا متعاونين، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية جاهزة للدورات القادمة وسوف تكون بمثل مستوى هذا الدورة، مشيرا إلى أن المجندين اخضعوا إلى تدريبات ميدانية وغير ميدانية، حيث تم تدريب المجندين على تدريب ميدانية وهو تدريب الفرد على الضبط والربط العسكري وايضا تدريب الفرد على استخدام السلاح، واللياقة البدنية، وكذلك على مادة مهارة الميدان وهي تدريب الفرد على الخطط العسكرية، مشيرا إلى أن هناك مواد يتم اعطاؤها للفرد في قاعة التدريب مثل الشرطة العسكرية والقضاء العسكري والامداد والاطفاء والاسعافات الاولية ومواد اخرى، متمنيا من المجندين ان يكونوا خير اسناد وتعزيز لأشقائهم في القوات المسلحة والقطاعات الاخرى بإذن الله.

