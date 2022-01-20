«الكهرباء» تضيف 9 خدمات جديدة في تطبيق «سهل»

وطن النهار

اعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن اضافة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ9 خدمات جديدة في التطبيق.

و افاد كاظم ان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اطلقت 9 خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق (سهل) وهي: تسجيل عداد بإسم عميل جديد، وتحديث بيانات عميل، ونقل ارتباط مياه، وسداد تأمين عداد، وإلغاء تسجيل عداد لمغادرة المرفق، وايصال مياه مؤقت، وترحيل معدات إنارة الشوارع، ونقل كيبل وعداد الكهرباء، وطلب قطع خدمة مياه.

واوضح كاظم أن الجهات الحكومية مستمرة في العمل على تحضير وإضافة خدمات إلكترونية جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) وهناك جهود كبيرة تبذل من خلال الفرق العاملة في شتى الجهات نحو المشاركة الفعالة في التطبيق.

