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وطن النهار

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«دعم المخترعين» أكدت دعمها الكفاءات الوطنية

الشمري: الارتقاء بمسيرة الابتكار والاختراع


أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار حرصها على دعم الكفاءات الوطنية في مجال الإبداع والاختراع في مختلف الجوانب الإدارية والفنية والعلمية وتقديم كل ما يتطلب من استشارات وخبرات.
وقال أمين سر الجمعية عبداللطيف الشمري، في تصريح له، إن الجمعية تواصل لقاءاتها مع المسؤولين والمؤسسات التعليمية والأكاديمية من أجل التعريف بالاختراعات الكويتية والمبتكرين الكويتيين وإمكانية الاستفادة من تلك الإمكانات في قطاعات الدولة المختلفة، مشيراً إلى أن مشاركة الجمعية في المعارض والأنشطة المختلفة تأتي في إطار التواصل مع المجتمع وإكتشاف الواعدة.
ولفت الشمري إلى أن مجلس إدارة الجمعية يسعى إلى الارتقاء بمسيرة الابتكار والاختراع في البلاد وتذليل جميع العقبات التي تواجه المبدعين والمخترعين، مشددا على اهتمام الجمعية في مساعدة المخترعين في تسجيل اختراعاتهم في مكاتب براءة الاختراعات العالمية وكذلك تسهيل مشاركاتهم في المعارض والمسابقات العالمية ما يسهم في إبراز دور المبدعين الكويتيين ورفع اسم البلاد في التجمعات العلمية العالمية.
وأعلن أن الجمعية تفتح ابوابها لجميع الراغبين التعرف على آلية الابتكار والاختراع في مختلف الجوانب وتشجيعهم على المضي في هذا الطريق وفتح المزيد من الآفاق أمامهم، معرباً عن اعتزاز الجمعية بالمخترع الكويتي وقدرته الابداعية.


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