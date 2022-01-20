الحضرم: الاختبارات الحضورية في «التطبيقي» لصالح جودة التعليم

وطن النهار

أشادت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بقرار مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د. جاسم الأنصاري بإجراء الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريا لجميع المقررات النظرية والتطبيقية والعملية.

وقد جاء وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الذي شدد على ضرورة أن تكون الدراسة حضورياً للحفاظ على جودة التعليم.

وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم إن قرار إدارة «التطبيقي» بإجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلبة حضوريا لجميع المقررات الدراسية خطوة جيدة وسليمة تؤكد على وعي قياديي الهيئة وتحملهم للمسؤولية الملقاة على عواتقهم، بالحفاظ على جودة العملية التعليمية بجميع مكوناتها.

وشدد الحضرم على ضرورة التكاتف والتعاضد بين الأساتذة ومنتسبي الهيئة من أجل إنجاح أداء الاختبارات الحضورية، لافتاً إلى أهمية التأكد من جهوزية كليات ومباني الهيئة وتوافر جميع المستلزمات والأدوات الصحية والوقائية اللازمة للتعامل مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في المباني والقاعات الدراسية، وتهيئة الأجواء المناسبة وتوفير بيئة صحية للطلبة والأساتذة ومنتسبي الهيئة لأداء الاختبارات دون أي مخاوف.

واختتم الحضرم بأن إجراء الاختبارات الحضورية للطلاب والطالبات مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية يعتبر خطوة مهمة تصب في مصلحة الطلبة والتعليم للارتقاء بمستوى التعليم وتطبيق معايير جودة التعليم الدولية بكليات الهيئة ومعاهدها.

