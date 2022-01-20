مطالبات نيابية بتوزيع «أرباح» على المتقاعدين

وطن النهار

دعا عدد من النواب امس الأربعاء إلى تخصيص جزء من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين نظرا لما حققته المؤسسة من أرباح في أدائها الاستثماري.

جاء ذلك في مداخلات لعدد من النواب عند انتقال مجلس الأمة في جلسته التكميلية إلى مواصلة النظر في بند الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس.

وأشار النواب إلى توجيهات القيادة السياسية للمسؤولين في المؤسسة إلى المزيد من العطاء والاهتمام بالمتقاعدين عبر اتخاذ كل السبل لجعل المتقاعدين شركاء ومستفيدين من تلك النجاحات كتطوير مشاريع استثمارية يخصص جزء من أرباحها للمتقاعدين. واقترح نواب آخرون إقامة وتخصيص أراضي غرب هدية وأبو حليفة وعلي صباح السالم لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتم توزيعها على المواطنين.

ودعا النواب الحكومة إلى التوسع في توفير فرص العمل للشباب من خريجي الجامعات والقضاء على البطالة عبر تنفيذ خطة الإحلال والتكويت بالإضافة إلى معالجة أي فساد إداري أو مالي والتعاون مع المجلس لإقرار القوانين المهمة.

وأعرب عدد من النواب عن الرفض القاطع لفرض أي ضريبة على أصحاب الدخل المحدود مبينين أن فرض الضرائب يجب أن يقابله وجود إدارة وخدمات متكاملة للمواطنين. وأشار آخرون إلى الحاجة الماسة لرفع قيمة المساعدات المقدمة لصالح أصحاب المساعدات الاجتماعية والتجديد التلقائي لمستحقيها.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال خلال الجلسة إنه وجه رسالة إلى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد بشأن طلب الموافقة على تخصيص غرفة عزل داخل قاعة (عبدالله السالم) كي يتواجد فيها النائب المصاب بفيروس كورونا ويتمكن من ممارسة دوره النيابي. جاء ذلك في كلمة للغانم في جلسة المجلس التكميلية أثناء مناقشة رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة لتمكين أعضاء مجلس الأمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات وذلك في جميع جلسات المجلس. وأوضح الغانم أن الرسالة تم توجيهها إلى وزير الصحة بتاريخ 16 يناير الحالي وتضمنت طلب الإجابة عنها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لمجلس الأمة اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتقنية لتخصيص غرفة العزل.

وذكر أن الطلب الذي وجهه للوزير يأتي استنادا إلى المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية التي تخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء باتخاذ أي تدابير أو احتياطات يراها ضرورية لمكافحة الوباء. من جانبه، قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد في مداخلة له «تسلمت الرسالة وتم توجيهها إلى الإدارة الفنية المعنية بتدارس هذا الموضوع». وأضاف أن «الإدارة الفنية المعنية بصدد إعداد ردها وسيصلني الرد الفني بشأن التعامل مع الإصابات عموما داخل مبنى مجلس الأمة».

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية على عدد من الرسائل الواردة إليه، ومنها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة مشروعي قانونين أحدهما بشأن البديل الاستراتيجي وآخر بشأن الوظائف القيادية واقتراح برغبة حول الوظائف القيادية إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص. ووافق المجلس على رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية على أن تكون مدة عمل اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي. كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع (غرب هدية) السكني والتنازل عن أرض منتزه (أبو حليفة) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهات المختصة وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.

واقر المجلس رسالة من رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة موضوعات متعلقة بالشؤون البيئية في البلاد وهي (الوضع البيئي الراهن- تلوث الهواء والتربة والمياه- إعادة تأهيل البيئة- تقارير ديوان المحاسبة بشأن البيئة في الكويت) على أن يكون مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. ووافق كذلك على رسالة من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة عدة اقتراحات ومشاريع قوانين بشأن تعديل قانون بنك الائتمان ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء وتعرفة وحدتي الكهرباء والماء واستدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من بنك الائتمان والتمويل العقاري وتنظيم التملك في القطاع السكني وتعديل قانون التسجيل العقاري وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة وإنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات وغيرها إلى لجنة شؤون الإسكان البرلمانية.

واستعرض مجلس الأمة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 26 أكتوبر الماضي حتى 31 ديسمبر الماضي. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. ثم افتتحها وتلا الامين العام المساعد خالد ابوصليب اسماء الحضور والمعتذرين (حمد الجابر، احمد الناصر، احمد الشحومي، جمال الجلاوي، يوسف الغريب).

عبدالكريم: المادة 17 من اللائحة، جاء الوقت لينتهي المجلس من استقالة النائب يوسف الفضالة، خصوصا انه صرح بأنه غير راغب وان المجلس يعطل استقالته ومضى اسبوعان من القرار السابق بتكليف الرئاسة.

الغانم: تم اتخاذ قرارا من المجلس بتكليف الرئيس وجارٍ تنفيذ القرار، ولا يوجد وقت محدد، وقوله رأيه كان قبل قرارنا بالمجلس بالجلوس معه وثنيه عن الاستقالة.

الكندري: لا يمكن بقاء التقرير عندك الى ان تقرر، وهو اعلن رأيه بعد قرار المجلس، ولابد ان يكتمل تمثيل المجلس للشعب.

السويط: اليوم يجب تحديد مدة للتكليف، وانت تخالف الدستور، وهذا المقعد مهم للكويت والرقابة البرلمانية لا تختطف بهذا الشكل، لا يمكن ان ننتظرك سنة.

الغانم: الرسالة نوقشت في بند الرسائل واتخذ المجلس قراره، تبي تحدد القرار بموعد.. قدم رسالة جديدة.

الأوراق والرسائل

وشرع المجلس في بند الاوراق والرسائل الواردة وتلا الامين العام المساعد الرسائل المدرجة كالتالي:

رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين واقتراح برغبة المشار إليها بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية متضمنين البديل الاستراتيجي لتوحيد سلم الرواتب.

رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية، الى نهاية دور الانعقاد الحالي.

رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة لتمكين السادة أعضاء مجلس الأمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات وذلك في جميع جلسات المجلس.

رسالة من النائب محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى الرعاية السكنية مع الجهات المختصة وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.

رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد، الى نهاية دور الانعقاد.

رسالة واردة من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المدرجة بالجدول المرفق بالرسالة إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار عملاً بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 حتى 31 ديسمبر2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

مرزوق الخليفة: موضوع الغرق بالامطار اصبح مشكلة مزمنة تواجه الكويت، وصدقت الوزيرة السابقة التي قالت المقاولين اقوى من قاعة عبدالله السالم، ونقول لوزير الاشغال الحالي انتبه للجان التحقيق وتوصياتهم ولا تكون ضحية وتغد بالفاسدين قبل ان يتعشوا فيك وانتبه للبنى التحتية وعقود الصيانة وتابعها وهذه مسؤولية دستورية ستحاسب عليها وستكون تحت نظرممثلي الامة.

حسن جوهر: الرسالة الثانية، احذر من موضوع الشركات والمقاولين اصبحوا اليوم اقوى من الحكومة واحراج الحكومة في تنفيذ مشروعات الدولة واضرار المواطنين وممتلكاتهم واساءة لسمعة الكويت واحراج البلد، والتجار والمتنفذين هم الدولة الحقيقية ويديرون الامور بلا حساب ولا عقاب، والرسالة الثالثة مهمة لتخصيص غرفة للنواب للتصويت رغم الاصابة بفيروس كورونا وعلينا استحقاقات دستورية ولا نريد ان نبخس حقوق الوزرا والنواب والخيارات متاحة بتنظيم وجود الاعضاء للمصابين بفيروس كورونا ويمارسون دورهم بابداء الرأي والتصويت ونتمنى الموافقة على هذا المقترح.

غرفة النواب

ثامر السويط: تعليقي على تخصيص غرفة للنواب وفي ايام الانتخابات قامت الحكومة بعمل يتسق مع صحيح الدستور اذ حرصت على مشاركة الناخبين بالتصويت لاختيار ممثليهم رغم تفشي كورونا وخصصت مدارس للمصابين بالفيروس لانه لو انعدم مشاركة المصابين يبطل العملية الانتخابية لذلك من الاجدر يجب تخصيص غرفة للنواب للمشاركة بادوارهم خاصة اننا مقبلون على استجوابات كثيرة مهمة لتفعيل الدور الرقابي للنواب سواء المصابين بكورونا او الرافضين لعمل مسحة الفيروس، والطلب ليس بدعة وهناك بروتوكول صحي فالموظفون اصلا لا يمنعون من دخول مقار عملهم بسبب عدم تقديم نتيجة مسحة الفيروس، ونحن الان باجواء مكبلة للحريات ويمنع الشعب الكويتي من دخول القاعة لمتابعة نوابهم في ظل اجواء قص ولصق البث بكلمات النواب، ونحن تقام لدينا المهرجانات والفعاليات الرياضية وبحضور الجماهير والقيادة السياسية باكثر من فعالية.

الصقعبي: اعتقد ان قضية الامطار خطيرة وارقت الناس لسنوات، وللاسف الحكومة لم تتعامل بجدية مع توصيات لجنة التحقيق السابقة، لذلك وجدت من الاهمية الموافقة على هذا الطلب، تخصيص الغرفة للنواب استحقاق العمل التشريعي الرقابي لا يجب ايقافه باي حال من الاحوال، وعلى البرلمان التعايش مع وجود الفيروس والمسؤولين قالوا ان الاغلاقات اصبحت من الماضي، والى اليوم المواطن يمنع من دخول قاعة المجلس وتضع عليه القيود رغم دخول المواطنين المولات والكافيهات واماكن اخرى وفق الاشتراطات الصحية وهذا هو المطلوب، وانا اخشى ان يوظف هذا الملف للاستغلال السياسي لتغيير رقابة الرأي العام، وهي العمود الفقري في شعبية الحكم كما نصت مذكرة التفسيرية للدستور، وهذا بيت الامة واذا غاب المواطن عن بيته كسرنا العمود الفقري عن بيته.

تعيين الكفاءات

الطريجي: الى متى الحكومة بلا ضوابط في تعيين الكفاءات ونحن نرى عزوف مواطنين عن العمل بجهات بذاتها لانها بلا كوادر، ومسألة الامطار تعكس مشكلة ضعف الوزراء السابقين في الوقوف على اعمال المقاولين وتقصيرهم، ولحسن الحظ ان حمد المطر واسامة الشاهين في لجنة محطة مشرف 2012 وكانوا شاهدين على فساد المقاول السابق الذي عمل عرس ابنه في برج خليفة في دبي وعزم المسؤولين للعرس وتكفل بتذاكرهم واقامتهم ومصاريفهم طوال فترة الاقامة، وحان الوقت لكشف فساد المسؤولين في الاشغال.

اسامة المناور: نتمنى التوفيق لوزير الاشغال الجديد وهو صاحب خبرة في المجلس البلدي ونتمنى منه ان ينتبه لفساد المقاولين، واصبحنا نضع ايادينا على قلوبنا عند هطول الامطار بسبب تداعياتها من الخراب على البنى التحتية وممتلكات المواطنين، وعلى الوزير مراجعة ملفات الشركات الفاسدة والتفافهم على تأسيس شركات جديدة بنفس اعضاء مجلس الادارة ويجب ان تشمل قرارات وقف التعامل الشخصية الاعتبارية للشركة والشخوص الطبيعية للمسؤولين فيها لـ15 سنة، ومنيصاب بفيروس كورونا لا يجب منعه من التعبير عن رأيه او التصويت فيما يهم الامة واستحقاقاتها، والبديل الاستراتيجي لتوحيد سلم الرواتب يجب حسمه لانه يوجد طبقتين في المجتمع والحل في المكافآت الضخمة التي يتلقاها القياديون بـ220 الف دينار سنويا ويفترض ان تنحصر مكافآتهم بثلاث اضعاف الراتب.

الغانم: لا يوجد نصاب نحتاج ثلاثة نواب للتصويت واتخاذ قرارات على الرسائل، وساضطر للانتقال للبند التالي ونصوت على الرسائل في الجلسة المقبلة، او ننتظر.

احمد مطيع: رسالة التحقيق بشأن ما حدث جراء الامطار وعلى الوزير الاعتبار من تجارب الوزراء السابقين وجرأة الوزيرة جنان بوشهري بقولها ان المقاولين اقوى من القاعة.

ووافق المجلس على الرسائل 1، 2، 3، 4، 5.

الغانم: وافقنا على الموضوع في مكتب المجلس قبل عرضها علينا بند الرسائل وارسلنا رسالة للحكومة لتحديد غرفة عزل في قاعة عبدالله السالم للممارسة الاعضاء اعمالهم، تاليا الرسالة المرسلة مجلس المجلس الى وزير الصحة للموافقة على تخصيص غرفة عزل للنائب داخل غرفة عبدالله السالم حتى يتسنى للمجلس القيام بدوره وتخصيص الغرفة ووعدنا للوزير بالرد خلال يومين باعتبار النائب جزءا اساسيا من المعادلة السياسية

المشكلة الإسكانية

وزير الصحة: تسلمنا الكتاب ووجهته للادارة الفنية المعنية لتدارسه وهم بصدد اعداد الرد وبنهاية اليوم سيصلني الرد الفني لكيفية التعامل مع الاصابات بفيروس كورونا داخل مجلس الامة.

احمد مطيع: مشروع غرب هدية سيوفر 2000 وحدة سكنية فضلا عن ارض منتزه ابوحليفة.

فايز الجمهور: لدينا قبول لاستقبال رسالة الاخ الحويلة والعمل مع الحكومة لحل المشكلة الاسكانية وتخصيص ارض غربهدية ومنتزه ابوحليفة.

خالد العتيبي: يجب التعاون مع الحكومة لتخصيص منتزه ابوحليفة لكون المواطنين قد ظلموا في شأن فوات فرص اراضيخيطان عليهم.

حماد: غرب هدية ارض يهيمن عليها القطاع النفطي وتمنع تسليمها للاسكان ومنتزه ابوحليفة تتمسك به هيئة الزراعة ولا تسلمه للرعاية السكنية، ونحن في اللجنة نعدكم للوصول الى موافقات.

حمد المطر: نحن متأكدون ان الكويت ملوثة هواء وبحرا وبرا ملوثة وهي ذهبت واعترفت في المنظمات الدولية وفي مؤتمر المناخ الاخير في غلاسكو، ولا يجوز استمرار رئاسة نقطة الارتباط من قبل شخصية مسؤولة تحمل تخصص ادبي انكليزي ولاعلاقة لها بالبيئة وطردت كفاءات متخصصة قرابة 13 من الكفاءات الكويتية.

احمد مطيع: الازمة البيئية ضربت مدينة صباح الاحمد فهي غارقة بالتلوث واغلاق الخدمات الصحية وانت يا رئيس مجلس الامة ذهبت بنفسك وقت كارثة الامطار وغرق منازلهم، ونتمنى من المجلس التعاون لحل مشاكل مدينة صباح الاحمد.

الغانم: اهل صباح الاحمد اهلي وانت تدري دكتور احمد، وان شاء الله نتعاون لحل قضاياهم.

الصقعبي: هناك اقتراحات سكنية كثيرة تعالج الازمة الاسكانية وتكافح المتاجرة بالسكن الخاص النموذجي ورسومها وما يتعلق باستدامة السكن الخاص وهي مقدمة في اللجان ويجب ان تحال الينا من اللجان الاخرى ونريد القيام بدورنا والدراسة واعداد التقارير وسن قوانين والتصويت عليها في المجلس لحل القضية الاسكانية.

العرائض والشكاوى

وتلا الامين العام المساعد كشف العرائض والشكاوى الواردة الى المجلس من المواطنين.

صيفي الصيفي: شكاوى الناس التي وصلت للمجلس ليست لعبا نمهل المسؤولين اسبوعين وفي حال عدم الرد والحل سوف نواجههم باجراء آخر.

وانتقل المجلس الى بند الاحالات. ووافق على ما فيه.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية.

احمد مطيع: سؤالي عن ذوي الاعاقة يتعلق بمدى كون مديرة الهيئة المحالة الى التحقيق هي الوحيدة باختصاص صرف المخصصات للمستحقين، الان المسؤولية لدى وزير الصحة بعد نقل الهيئة اليها عوضا عن وزارة الشؤون، ووزير الصحة عليك تنتبه ان استمرت التجاوزات على ذوي الاعاقة فلن نسكت فالمديرة السابقة ولجانها ظلمت مستحقين كثر بحجة التزوير وانصفهم القضاء، ولن نسمح بالعبث بحقوق المستحقين والشكاوى كثيرة عند اللجان وانا اثق بالوزير وتجي قراءة التقارير لكون كم استاذ في كلية الطب، وكان هناك اعضاء باللجان لديهم ازدواجية في المصالح واحدهم عضو في الطب الشرعي ويحيل الملفات من اللجنة الى الطب الشرعي ويكتب التقارير بحسب اهوائه.

وزير الصحة: من خبرتي في الطب ان مارست طب الاطفال والشباب، واتعاطف جدا مع المعاقين بكل درجاتهم وسعيد ان اتابع قضاياهم رغم كون هذه الهيئة تمثل ثقل ومسؤولية على وزارة الصحة، فانا سعيد ان اشرف على هذه الهيئة لتستخدم خبرتي 30 سنة في الطب من اجل تطوير العمل بها واعطاء كل ذي حق حقه والحد من المعوقات التي يواجهها اخواني المعاقين وهذه اولوية لي في عهدي تولي حقيبة وزارة الصحة.

حماد: هناك 83 مليون دولار دفعت لعقد موديرنا، الجرعة وصلت الكويت 45 دولارا مع شحن رغم ان السعر بموقعهم 38.5 دولارا دون جملة ولا شحن وبعد الفضيحة توقف اتضح انه مع الجملة تكلف الجرعة 28 دولارا، والمفاجأة ان صاحب الشركة قدتم تعيينه وكيلا في وزارة الصحة وهذا تضارب مصالح مرفوض وعلى وزير الصحة مكافحة الامر

وزير الصحة: لن ارضى بأي تعد على المال العام بفلس واحد، وسأطلع على الموضوع وسأتجه للاجراءات القانونية ان استدعى الامر ذلك .

فارس العتيبي: وزير المالية عليه الانتباه لحقوق موظفي الخطوط الجوية الكويتية وموظفي شركة كاسكو تهضم حقوقهم ومزاياهم القانونية بحجة ازمة كورونا وعدم وجود سيولة وعلى الوزير الحالي الرد على سؤالي وبمهلة محددة ولا نقبل استهتارالمسؤول عن الكويتية بالقول بعدم توفر السيولة لدفع مستحقات قرابة 220 موظفا بـ 7 ملايين.

عبدالله المضف: سؤالي لوزير الداخلية عن المدير العام الاسبق للتأمينات الاجتماعية واعتدائه على الاموال العامة وخروجه من البلد حينها فسألته عما اذا كان عليه منع سفر ام لا، وتعهدات الحكومة وان يد الدولة ستطول كل تجاوز على المال العام وانا اكتفي برد الوزارة بخصوص وقت منع السفر وموعد سفر وانصح الوزارات لمتابعة هذه التواريخ لانها مثيرة للجدل.

النصب العقاري

عبدالله الطريجي: قضايا النصب العقاري التي انتشرت بشكل غير مسبوق ومنع تكرارها، النصب العقاري تم تحت حماية ورعاية حكومية وبالاخص وزارة التجارة وبموافقة سفاراتنا بالخارج، الشركات اللي نصبت على الكويتيين خرجت بالاموال من البلاد.

وهناك سوداني متهم بالنصب العقاري دخل السجن ثم غادر الكويت فجأة والحين يتمشى بلندن، شلون يطلع من الكويت وعليه منع سفر واكيد في ناس بوزارة الداخلية تعاونوا معاه.

وزير التجارة: هناك قيود كثيرة الآن ولذلك لا تجد الآن معارض للعقار ونحن نحرص على اموال المهتمين بالعقارات وسنتخذ اجراءات لتنظيم المعارض.

وزير الداخلية: نحن حريصون على تطبيق القانون وسنتعاون مع النواب وسنقوم بالاجراءات الكافية.

مبارك الحجرف: وزارة التجارة لم تطبق القرارات بشأن معارض العقار وفلوس المواطنين تبخرت.

هشام الصالح: وزارة الداخلية ابعدت متهمين بتسريب اوراق من المحكمة ولم تحاكمهم ولم تعاقبهم، الوزير يقول مستمرون بمحاكمتهم شلون وهم خارج البلاد، اجابات الوزير كلها لف ودوران، راح اوجه سؤالا لكل الوزراء عن جنسية اللي يردون على اسئلتنا من الوزارة، اذا قالوا انهم وافدون راح اصعدهم المنصة.

حسن جوهر: هناك شركات مملوكة للحكومة امتنعت عن الاجابة عن عدد الموظفين غير الكويتيين فيها وهذه اهانة لوزارة المالية، هناك سبعة الاف فرصة عمل للكويتيين في هذه الشركات ولكنها توظف الوافدين.

عدنان عبدالصمد: ثاني مرة ابعث سؤالا الى وزارة الداخلية بشأن قضية البدون والرد يأتي انشائياً ويعتمد على الجهاز المركزي للبدون، وزير الداخلية يقول تم تجنيس 3 آلاف و990 فردا منذ 2010، نحن وصلنا الى الجيل الخامس من البدون والحين نعتبرهم مقيمين بصورة غير قانونية الله اكبر، هناك تصريحات بأن هناك 32 الف ملف بدون مستحقين للجنسية وتم رفعها لوزارة الداخلية ولكن الملف متوقف منذ سنوات.

اليوم الموضوع لم يقف عند تعطل التجنيس وانما التوظيف والتعليم وفتح حساب في البنوك وحتى بيت الزكاة لا يصرف لهم اي امر الا بتحديد البدون لجنسيته، مع انه تم انشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون ولكن الاوضاع تعقدت وحتى اللي عنده فلوس ما يقدر يسحبها.

كثير من القضايا لو يقدر الجهاز يمنعها كان منعها لانه لو يستطيع منعهم من الزكاة لمنعهم والظلم قاعد يزيد عليهم، ولذلك يجب ان يلغى الجهاز وتعود الامور الى وزارة الداخلية والظلم ظلمات الاخ الرئيس.

رفع الجلسة للصلاة.

الخطاب الأميري

وانتقل المجلس الى مواصلة النظر في الخطاب الاميري.

حمود العازمي: الاسكان والجمع بين الوظيفتين والاهتمام بالشباب من اهم القضايا التي يجب ان تنظر.

الصيفي: امس تقدمت بطلب جلسة خاصة لبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية الاحد المقبل، وسبق ان تقدم به 35 نائبا في دور الانعقاد المقبل، والعبث بالهوية الوطنية يجب ان يوضع له حد، ونقل السنة من يتقول على السنة الشعب الكويتي، القضاء هو الفصل في كل قضايا الجنسية وهذا الملف استخدم بشكل سيء بابتزاز حكومي للمواطن والنواب والتلويح بان ملف كل فرد به شبهة في الجنسية، كما خرج شيخ من الاسرة قال اللي نبيه نجيبه واللي ما نبيه نسكت عنه، والطلب الان جددناه وندعو الحكومة لحضور الجلسة والتعاون لنوقف الابتزاز الحكومي، مرشح سابق قال لدينا 170 الف مزور واخرون قالوا لدينا 400 الف مزور وكلها معلومات غير صحيحة.

متلقي المساعدات الاجتماعية من الشؤون مساعداتهم تفشل في دولة مثل الكويت، ان تتلقى 500 دينار وتستقدم خادمة بمعاش 200 فكيف تعيش واولادها على 300 دينار، هذا معيب في الكويت وهذه الفئة ذنبهم في رقابنا وعيب ما يحصل فيهم،اعتبروا ما يخصص لهم كما تخصصون للمناقصات مبالغ، اما موضوع البطالة ومعاناة المهندسين والمهندسات والمتخصصين سنتين في طوابير التوظيف هذا امر مرفوض، والبطالة مصطنعة من اجل اذلال الفرد عند النائب والنائب يذل عند الوزير، الاخ الرئيس تقارير ديوان المحاسبة تلفت انظار الاجهزة الحكومية حول عدم اشغالهم الوظائف الشاغرة كما في مؤسسة الرعاية السكنية 452 وظيفة شاغرة فما بالك بالجهات الاخرى، الشعب يريد يسكن وانتم تعطلون غرب هدية بسبب بايبات النفط يا اخي اعزل البايبات كما عزلتم في المنقف، واعمل مناقصة لتجميع البايبات وعزلها وانتم تحبون المناقصات كيفكم حبوها لكن المواطن ايضا يحب يسكن في اراضي وطنه.

في كلام ما بين السطور عن الضريبة فكيف نسمح فيه والبلد ادارته تهدر الاموال وتعرضها للسرقة وتحيطها الشبهات.

المتقاعد يسأل عن ارباحه من التأمينات بسبب حاجته الماسة، ونحن علينا دور في اقرار توزيع جزء من ارباح التأمينات للمتقاعدين وطالبين جلسة خاصة لتعاون الحكومة معنا في الموضوع لنقر بإذن الله.

الغانم: لكثرة المتحدثين وليصل الدور لكل النواب، نقترح 10 دقائق لكل متحدث بدلا من 15 دقيقة.

لا يوجد نصاب لاتخاذ قرار.

الغانم: اذن كل نائب يعطي من وقته للاخرين.

اسامة المناور: دائما يوجد اس فساد في كل وزارة، المشكلة الاساسية في الوكلاء والنائب لا يمكن محاسبتهم فيتجه للوزير، واحد معاول الهدم احد مديري الهيئات وقلت للوزيرة رنا الفارس عنه وطلبت اتخاذ قرار بشأنه وخلال ايام وتحولت الهيئة الى وزارة الداخلية وهي هيئة عبثت بتركيبة المناطق السكنية بالنقل الانتخابي وهو بالمنصب من 2007 الى اليوم ويبدو انه محمي من فاسد وفسدة وهو انشأ صندوقا اسود وانتظر لتعديل وضع جنسية احد اقاربه وعينه بمنصب واسس له ادارة متجاوزا بكل القواعد الادارية ويحتكر الوظائف والوظائف الاشرافية وارسى موضوع المواقف بالامر المباشر ضاربا بعرض الحائط كل القواعد وعلى الوزيرة رنا الفارس التي عادت الهيئة لها ان تتخذ القرار اللازم لمحاسبته وايقافه واعذر من انذر، وسأفعل كل شيء ان لم توقفي مدير الهيئة عن العمل.

مدير احد الادارات العامة كان يحتكر الوظائف لجماعته وعبث عبثا فاضحا والناس استبشرت خيرا بمغادرته الادارة قبل فترة ثم تفاجئ الناس بمجيئه وزيرا وبداية وزارته يقول انا معكم بعدم ملائمة الحبس الاحتياطي ومؤيدا لتخفيضه ثم يأتي بالجلسة اول وزير ينقلب ويصوت على رفض خفض الحبس الاحتياطي، والوزير الثاني لنا جولة معه.

وزير المالية عليه مسؤولية المسارعة بتعديل قانون اعداد قواعد الميزانية ولن نسمح ان تكون بالشكل الحالي وعليك ان تصححها كما جاء في قواعد الدستور، وانا تقدمت باقتراح بوقف للقروض والمنح للدول لخمس سنوات الا بموافقة مجلس الامة وعلى الحكومة الموافقة للتحكم بما تدعيه من عجز، والاحتياطي العام يستنزف لماذا؟ رغم كثرة المصاب فيه من ايرادات نفطية فوق المقدرة بالميزانية فكيف فلس الاحتياطي العام وفي 2009 كان في وزير مالية قال وزير للصناديق الاستثمارية احتفظوا في ارباح الاستثمارات كاملة واعيدوا استثمارها وتواصلت العملية لسنوات وذهبت كثير من المنح والهبات للدول من الاحتياطي العام وبلا قانون ولا تسترجع هذه الاموال ولا تسدد وهذه المنح تتم بطريقة «اعطيهم من كنافة الامير زهير».

وعليه تصفر صندوق الاحتياطي العام من الموجودات ثم جاؤوا يطالبون بالضرائب من الناس ولما اراد للوزير السابق براك الشيتان سحب الاموال المحتجزة بالجهات قامت القيامة عليه من المتنفذين، ونحن لن نقبل استمرار العبث بأموال الاحتياطي العام وعلى وزير المالية الان ان يعالج ازمة المتقاعدين وما يعانون من وطأة الضغط المعيشي والحكومية لا تتعامل بامانة في موضوع الميزانية، وعلى وزير المالية ان يعلمنا سبب قطع احالة الارباح من الاموال المستثمرة وايرادات الجهات الحكومة الى الاحتياطات العامة والى متى يستمر هذا الوضع ومتى سيتم تعديل قانون الميزانية وفق الدستور لتعزيز شفافيتها في ادخال جميع الايرادات والمصروفات وقد اعذر من انذر يا وزير المالية.

الحوار الوطني

عبدالصمد: نشكر سمو الامير على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية والعفو على من حصلوا عليه واستمراره من اجل المستحقين، خطورة المماحكات بدأت تنعكس سلبا على فكر الكثير من الكويتيين وبدأوا يكفرون بالديموقراطية ويجب معالجة ردة الفعل هذه، ليس ضرورة ان نتفق بقناعاتنا لكن لابد من حد ادنى من التوافق نصل له بالحوار لا بالتراشق والتصفيات السياسية، والجلسة الخميس الماضي كانت في الاتجاه الصحيح، ومجلس الوزراء يجب ان يكون فعالا ويناقش كل القضايا بشكل جماعي لا اهتمام كل وزير بشؤون وزارته فقط، وقعت اخطاء كبرى مثل اقامات الستين عاما والغاء رخص قيادة الوافدين وعلى مجلس الوزراء مناقشة تقارير ديوان المحاسبة باجتماعاتهم، والقصور الاعلامي الحكومي ملحوظ وهي لا تستخدم ادواتها قوتها في مواجهة الفوضى الاعلامية التي اختطفت الرأي العام خاصة في القضايا الشعوبية التي بتنا نتأثر بها نحن كنواب، الان هناك موشرات خطيرة للخضوع الى الكيان الصهيوني وللاسف السلطة استجابت لضغوط كانت واضحة من تصريحات السفيرة السابقة بالاشارة لوجود اموال خيرية تدعم الارهاب، وبالفعل لجان خيرية تعرضت للتعسف لانها تقوم بعملها بمساعدة المحتاجين في دول لها تأثير في مناهضة الكيان الصهيوني، وتمت مداهمات لبيوت كثير من اعضاء اللجنة الخيرية في الليل وبتعسف واخذوا مصوغات الاطفال بس من اجل ارضاء اميركا واللجنة عملها تطوعي واكثرهم شباب وكانت تعمل من 30 سنة تحت نظر الحكومة وصنفوها الان قضية ارهاب وغسيل اموال، وحتى هيئة الدفاع والمحامين منعوا من الالتقاء بالمتهمين لفترات طويلة وطريقة تجديد حبسهم كانت بأساليب غير قانونية رغم اعتراضات وكتب جهة الدفاع، وزير الداخلية الجديد مطالب بالتحقيق في الممارسات والتعسف ضد الافراد في اطار لجنة وزير الداخلية الاخيرة خاصة في البند العاشر وان تم التحقيق الجدي سويتم رفع الظلم عنهم، ونحن يجب الا نخضع لضغوط وابتزاز الكيان الصهيوني وانتقلت السفيرة الى العراق الله يساعد العراق، واللجنة تنتمي لمكون اساسي في المجتمع الكويتي وهو من اكبر الداعمين للنظام السياسي بشواهد تاريخية ولا تعطون الاميركان قرابين لترضيات دولية واقليمية.

حكم ديموقراطي

أسامة الشاهين: لهذا البلد نظام حكم ديموقراطي اقامة الدستور بتعاهد الحاكم والمحكوم وهي ديموقراطية نيابية وليست مباشرة، ويجب حفظ تمثيل النائب الامة وان تعرض لاصابة فيروس كورونا او لا يريد اجراء مسحة عن الاصابة وذلك بغرفة للعزل، وتمثيل الامة الان ناقص، والان لدينا 49 نائبا والمؤسسة الدستورية ناقصة في تمثيلها للامة، والنائب يوسف الفضالة اولى امر الاستقالة ويجب البت فيها بمرور عشرة ايام، والشعب يجب ان تكفل له حق حضور الجلسات وفق الاشتراطات الصحية وهذا حق علنية الجلسات فكيف يمنع الاصل عن حقه ويتاح للفرع الممثل له وهو يحجب عن تقييم ممثليه.

نعم تحقق التعاون بشأن ملف العفو، وقال اين الملفات الشعبية واسقاط القروض عن المعسرين واين نحن من تاجيل الاقساط في ظل الازمة والقانون ساري والصلاحية لدى الحكومة، اما اراضي الدولة فمحتكرة من الدولة والمتنفذين وبعض التجار وادى ذلك لفساد توزيع الاراضي الصناعية والزراعية وارتفاع توزيعها 300% خلال فترات اخلال التمثيل النيابي السليم، ونعم لتحرير الاراضي لفتح المجال لكل ناجح بالتجارة والصناعة والسكن.

ادارة الفتوى والتشريع ما زالت بقانون 1960 قبل الاستقلال وحان وقت تطوير بتشريع متكامل.

فرز الديحاني (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة ونستكمل المتحدثين في الجلسة المقبلة.

