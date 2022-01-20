«النجاة الخيرية»: وصول «الدعوة الإلكترونية» إلى 72 دولة

أول النهار

قال مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبد الله الدوسري أن اللجنة وصل صداها إلى 72 دولة حول العالم عن طريق الحوار المباشر، موضحا أن إشهار إسلام عدد 4265 مهتدياً ومهتدية باللجنة تم خلال العام الماضي 2021 وذلك من خلال مشروع حوار الإيمان للتعريف بالإسلام حول العالم.وبين الدوسري أن هؤلاء المهتدين موزعين حسب الجنس يمثلون 1956 رجلاً، والمهتديات 2168 امرأة، ولما كانت للأسرة نصيب كبير في دعوتنا حضر الأطفال في هذا الخير حيث أسلم معنا 20 ولدا و121 بنتاً من المميزين، ليذكرونا ببعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا في مرحلة التمييز وقبيل البلوغ.

