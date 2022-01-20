سمو ولي العهد تسلَّم رسالة جوابية من تميم بن حمد

أول النهار

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رسالة جوابية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري.

واستقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر في قصر السيف أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد المري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير صلاح السيف.

