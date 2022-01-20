الناصر: اعتداءات «الحوثي» تهديد للأمن الخليجي والعربي

أول النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس الأربعاء في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له إلى دولة الكويت.

وتناول اللقاء مجمل علاقات الأخوة المتينة والوثيقة التي تربط دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة وبحث سبل تعزيزها والارتقاء بها لمستويات أعلى وأكثر تكاملا وشمولية اضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

من جانب آخر، تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور أحمد عوض بن مبارك حيث استعرض الوزير اليمني آخر المستجدات الحاصلة في اليمن والتطورات التي تشهدها المنطقة.

من جانبه جدد الناصر إلتزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن، مشددا على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام والمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 مؤكدا على دعم دولة الكويت للاجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية اليمنية في هذا الإطار. وجدد الناصر إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي تعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الخليجي والعربي مؤكدا في هذا السياق موقف دولة الكويت الثابت والداعم لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

