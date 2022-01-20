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أول النهار

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مجدي الظفيري بحث ونظيره السعودي المستجدات الإقليمية والدولية


استعرض نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري ونائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي في الرياض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) انه جرى خلال اللقاء تبادل المشاورات السياسية بين البلدين كما بحثا أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم مصالح البلدين بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وضم وفد الكويت سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر.


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