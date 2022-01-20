طريق الـ G1.. «الإشارة خضرا»

الأولى

في الوقت الذي تقدم فيه وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، باستقالته لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بسبب ما أفصحت عنه مصادر حكومية ان كتاب الاستقالة جاء رفعا للحرج الذي وقع فيه الوزير من اعلان النائبين مهلهل المضف وعبدالله المضف تأييدهما لطلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي، يسير وزير الدفاع في طريق الحصول على ثقة مجلس الأمة في جلسة الاربعاء المقبل بعد توقف عدد المؤيدين لطرح الثقة فيه عند حاجز الـ 18 نائبا حتى الآن، في ظل وجود معطيات تفيد بان الحصول على تأييد ستة نواب آخرين ليصل الرقم الى 24 وهو العدد المطلوب لطرح الثقة بالوزير اصبح صعبا حتى في حال انضمام نواب «حدس» الثلاثة لجانب «المؤيدين» فيما يبقى رهان آخر على النائبين محمد الحويلة وصالح الشلاحي اللذين لم يعلنا موقفيهما حتى الآن.

وكشفت مصادر برلمانية: أنه حتى لو تم ذلك فان العدد سيصل الى 23 نائبا فقط، ما يقطع بان الامور اصبحت صعبة لطرح الثقة بالوزير مؤكدة ان عودة وزير الدفاع الى منصبه ومكتبه في مبنى الـ G1 باتت سالكة.

خاصة ان نواب ما يمكن ان يطلق عليهم كتلة مطير وهم: عبيد الوسمي وفايز الجمهور وسعود ابو صليب ومساعد العارضي وفرز الديحاني قد اصدروا بيانا بمعية النائب بدر الحميدي رفضوا فيه طرح الثقة بالوزير.

وقال الموقعون على البيان ان الاستجواب لا يرقى في أي محور من محاوره الى اجراء طرح الثقة، واضافوا : لم نجد من بين محاور الاستجواب ما يوجب سحب الثقة منه لأسس دستورية وشرعية وواقعية مثبتة بالأدلة والوقائع.

وزادوا أن دور النائب توجيه وقيادة الرأي العام لما فيه صالح الأمة ومصالح الأفراد لا الانقياد خلف توجهات ومشاريع لا تستند الى أسس مقبولة من الواقع والقانون.

واكد النواب على الموقف المبدئي من فتح كل ملفات الفساد في المرحلة القادمة لنضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية والقانونية، وقالوا: كما أننا حالاً ومستقبلاً لن نقبل أي قدر من التوجيه والإملاء غير المشروع لأي جهة كانت واضعين مصالح الكويت وشعبها نصب اعيننا.

في المقابل قال النائب حمدان العازمي: أرفض الغمز واللمز في بيان النواب الستة، والكل يجب أن يقف عند حده، والاتهامات والتشكيك الواردة في بيانهم نسخة مما ورد في بيانات تأييد سابقة لرئيس وزراء سابق ووزير داخلية اسبق (جابر المبارك وخالد الجراح) فأين هؤلاء اليوم؟

وكان النواب أحمد الحمد وعبدالله الطريجي وحمد الهرشاني وناصر الدوسري وخليل الصالح وعلي القطان قد اعلنوا تجديد الثقة بالوزير.