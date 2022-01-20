الـ«5G» يهدد بعزل أميركا عن العالم!

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تفاقمت مشكلة تعليق شركات الطيران رحلاتها للأجواء الأميركية بسبب شبكات الجيل الخامس التي بدأ تشغيلها أمس وسط تحذيرات من تأثيرها على مؤشرات حساسة للطائرات المدنية قد تمثل في ظروف معينة تهديدا لحياة الركاب، ما دفع بالادارة العامة للطيران المدني الى التأكيد أنها ستتخذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة الحركة الجوية في أجواء الكويت.

وبدأت القصة عندما حذرت ادارة الطيران الفيدرالية الأميركية من مخاطر شبكة الجيل الخامس على سلامة الطائرات، حيث يكمن الخطر في تداخل اشارات هذه الشبكات مع الأجهزة الالكترونية الحساسة للطائرات. اذ قد يحدث تداخل وتشويش مع أجهزة قياس ارتفاع الطائرة عن سطح الأرض.

وتقول شركتا الاتصالات «Verizon» و«AT&T» اللتان تشغلان خدمات الجيل الخامس في أميركا ان الـ«5G» تم تشغيلها في 40 دولة من دون مشاكل لقطاع الطيران. لكن المعضلة في اميركا تتعلق بنطاق تردد هذه الشبكات وهو بين 3.7 الى 3.98 غيغاهرتز وهو قريب جدا من نطاق أجهزة قياس ارتفاع الطائرات (4.2 الى 4.4 غيغاهرتز) بعكس الوضع في أوروبا حيث النطاق «بعيد نسبيا» ولا يشكل خطراً على رادار الطائرات عند الاقلاع والهبوط.

ورغم أن «AT&T» و«Verizon» أعلنتا أنهما ستؤجلان تشغيل أبراج الجيل الخامس القريبة من المطارات لتفادي المخاوف الأمنية الا أن شركات الطيران قررت الغاء رحلاتها بانتظار تأكيدات السلامة من ادارة الطيران الفيدرالية. وحذر الرئيس التنفيذي لـ«يونايتد ايرلاينز»، سكوت كيربي، من أن توجيهات تشغيل الـ«5G» ستمنع استخدام أجهزة قياس الارتفاع الراديوية في حوالي 40 مطارا من أكبر المطارات الأميركية. كما سيؤدي اطلاق الخدمة الى ايقاف تشغيل أكثر من 9000 طائرة هليكوبتر من بينها مروحيات الخدمات الطبية المنقذة للحياة، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

اقليميا اعلنت شركة طيران الامارات أمس تعليق رحلاتها الى تسع مدن في الولايات المتحدة بسبب «مخاوف تشغيلية». وأوضحت الشركة في بيان أن هذا الاجراء يشمل «اعتبارا من 19 يناير 2022 وحتى اشعار آخر» مطارات بوسطن وشيكاغو ودالاس وفورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو فضلا عن سان فرانسيسكو وسياتل.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني قالت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس «بخصوص ما يتم تداوله في الوكالات الاخبارية عن شبكة 5G، تود الادارة العامة للطيران المدني ان تؤكد بأنها تتابع المستجدات فى هذا الشأن حيث ستتخذ جميع الاجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة الحركة الجوية فى أجواء الكويت».