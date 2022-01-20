المنصور: التصدي لخروقات «منع السفر»

الأولى

باتت طلبات الجلسة الخاصة بشأن المتقاعدين اليوم الخميس وجلسة الاحد بشأن بسط سلطات القضاء على مسائل الجنسية في طي الكتمان، وسط توقعات نيابية باعادة النظر في موعديهما.

وفي شأن آخر، شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على التزامه بقرار المجلس في شأن تكليفه بالجلوس مع النائب يوسف الفضالة وثنيه عن الاستقالة.

وجاء حديث الغانم بشأن استقالة الفضالة ردا على مطالبات نيابية بوجوب تمكين المجلس من البت بشأنها نظرا لنهاية المهلة الدستورية المحددة وهي عشرة ايام من تقديمها ولما يمثل الوضع القائم من نقص في تمثيل مجلس الامة، كما طالب العديد من النواب بوجوب السماح للمواطنين بحضور جلسات مجلس الامة وفق الاشتراطات الصحية. من جهته، اكد وزير الداخلية الشيخ احمد المنصور حرص اجهزة «الداخلية» على تطبيق القانون وضبط محاولات هروب المتهمين قائلا: سنتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية الناس وحقوقهم وما أثير من النواب سيكون محل اهتمام ومتابعة.

جاء ذلك، في رده على ما اثاره عدد من النواب حول هروب متهمين في قضايا تنظرها المحاكم ووجود خروقات في اجراءات وانظمة منع السفر. وشدد وزير الصحة د. خالد السعيد على التصدي لاي شبهات فساد او صفقات او تضارب المصالح في مناقصات وزارة الصحة وتعاقدات لقاحات مواجهة فيروس كورونا بقوله: لن ارضى باي تعدٍ على المال العام بفلس واحد.

وعلق السعيد على دعوات النواب للاهتمام بذوي الاعاقة بقوله: سأشرف بنفسي على الحد من المعوقات التي يواجهها المعاقون وهذه اولوية لي في عهدي.

من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة: ان الوزارة وضعت قيودا كثيرة الآن على المعارض والتسويق العقاري خارج الكويت ونحن نحرص على اموال المهتمين بالعقارات وسنتخذ اجراءات اكثر لتنظيم المعارض.