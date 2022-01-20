غرفة عزل برلمانية.. للمصابين

الأولى

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسالة إلى وزير الصحة د. خالد السعيد بشأن طلب الموافقة على تخصيص غرفة عزل داخل قاعة عبدالله السالم كي يتواجد فيها النائب المصاب بفيروس كورونا ويتمكن من ممارسة دوره النيابي. جاء ذلك في كلمة للغانم في جلسة المجلس التكميلية امس أثناء مناقشة رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة لتمكين أعضاء مجلس الأمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات في جميع جلسات المجلس. وأوضح الغانم أن الرسالة تم توجيهها إلى وزير الصحة بتاريخ 16 يناير الحالي وتضمنت طلب الإجابة عنها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لمجلس الأمة اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتقنية لتخصيص غرفة العزل. وذكر أن الطلب الذي وجهه للوزير يأتي استنادا إلى المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية التي تخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء باتخاذ أي تدابير أو احتياطات يراها ضرورية للمكافحة. من جانبه قال وزير الصحة د. خالد السعيد في مداخلة له «تسلمت الرسالة وتم توجيهها إلى الإدارة الفنية المعنية بتدارس هذا الموضوع». وأضاف أن «الإدارة الفنية المعنية بصدد إعداد ردها وسيصلني الرد الفني بشأن التعامل مع الإصابات عموما داخل مبنى مجلس الأمة».